Presentan, al fin, el plan

Lemus reconoció que este nombramiento no ha sido socializado con los tapatíos, que esta fiesta en torno al libro y la cultura no está en el ánimo colectivo, pero que será una oportunidad para que Guadalajara se coloque como una capital cultural importante en América Latina.

"Creo que todavía Guadalajara Capital Mundial del Libro no está en el ánimo social, no se conoce, y creo que muchas de las presentaciones que han hecho en estos momentos tienen que ver con cómo se vive Guadalajara Capital Mundial del Libro de abril del 22 a abril del 23, pero no hay todavía un programa de cómo meter en el ánimo social a Guadalajara como Capital Mundial del Libro.

"Estamos ante una gran oportunidad de reposicionar a Guadalajara como la capital cultural en Latinoamérica, es una gran oportunidad que debemos de aprovechar y que debemos entender la importancia que tiene", expresó Lemus, quien añadió que el programa tendrá un presupuesto de 20 millones de pesos del Ayuntamiento, aunque sin precisar cifras, añadió que se esperan recursos también del Estado y la Federación.

En la sesión de trabajo del Comité Técnico de Guadalajara Capital Mundial del Libro, se enunciaron las acciones preliminares que están contempladas en el programa general en el que participarán asociaciones de empresarios, organizaciones civiles y académicas, universidades y los tres niveles de gobierno.

Entre las estrategias que se presentaron destaca la compra de acervos a editoriales locales y nacionales, realizar una docena de conferencias con escritores invitados no sólo de la Ciudad, sino del País, rehabilitar las bibliotecas del Laboratorio de Artes Variedades, así como las de las colonias Oblatos y Atlas.

También se contempla la restauración del Museo de la Ciudad y el de Arte Raúl Anguiano y la reapertura en abril, del Museo del Periodismo y las Artes Gráficas, que está cerrado desde hace más de dos años.

Intervenciones urbanas, lecturas en voz alta, clubes de lectura en los barrios y talleres de escritura, conciertos, espectáculos de danza y teatro, así como ferias gastronómicas, también se prevén en este programa, aunque no se especificó todavía qué compañías, autores y editoriales estarán involucrados.

Una de las propuestas que lanzó el Alcalde, que tiene que ser aprobada por el Comité, es que se otorgue vales para que los niños y adolescentes puedan canjearlos por ejemplares en las librerías locales con una inversión de 10 millones de pesos, la intervención artísticas de pasos peatonales y la pinta de "acciones poéticas" en 300 muros de la Ciudad, en las próximas semanas.

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara propuso que el maratón de lectura en voz alta que organiza cada año para celebrar el Día Mundial del Libro, el próximo 23 de abril, cambie de sede, de la Rambla Cataluña a Paseo Alcalde.

La Universidad de Guadalajara se uniría al "efecto multiplicador" del programa municipal, con actividades de fomento a la lectura a través de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, la Biblioteca Pública del Estado, la Librería Carlos Fuentes y el festival Papirolas.