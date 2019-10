Presenta queja contra Noroña

Ciudad de México.'

La diputada federal panista, Adriana Dávila, presentó una queja ante el Comité de Ética de la Cámara de Diputados contra su compañero de Legislatura, el vicecoordinador del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña por incitar a la violencia de género y exponer su integridad física, su honorabilidad, su seguridad y la de su familia.

Cabe recordar que el pasado sábado, Fernández Noroña acudió al congreso de Tlaxcala donde textual aseguró: "Me comentan que hay una diputada que fue senadora y que está vinculada a este tema y que es más bocona que la chingada, no sé si sea cierto o no, pero en Tlaxcala siguen los problemas, pásenme elementos para ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca".

Ante esto, Dávila recibió el respaldo de las bancadas del PAN, PRI, PRD y MC, quienes criticaron la actitud de Fernández Noroña y le exigieron una disculpa pública, por esto, el vicecoordinador petista se tuvo que retractar, pero no pidió disculpas y solamente aceptó que cometió un error y adelantó que medirá más sus palabras.

En respuesta, Adriana Dávila aceptó el error y mantuvo su posición de presentar una queja en San Lázaro, además de distintos recursos legales contra el propio Fernández Noroña.

En la queja, de la cual EL UNIVERSAL posee una copia, la panista describe que Noroña se refiere a ella, pues aunque no mencionó su nombre es la única diputada que fue senadora en la Legislatura anterior y ella presidió la Comisión contra la Trata de Personas.

"Es ya una costumbre de este legislador utilizar la ofensa y la amenaza, así como la difamación para ganar notoriedad, usar todo el tiempo de expresiones que no corresponden a las de un representante popular, pero que además dañan la integridad y el trabajo de las personas que no coincidimos con sus posiciones políticas", describe en la queja presentada este miércoles.

Pero agregó que las palabras de Noroña resultan inadmisibles porque se hace un llamado a la violencia contra su persona y la colocan en una posición de vulnerabilidad.

"Si bien es cierto, no soy la única persona hacia la que ha dirigido expresiones violentas que incitan al odio y al ataque, la realidad es que la falta de consecuencias sobre sus dichos y acciones públicas, ha generado que sus mensajes suban cada día más de tono son que mida la gravedad de sus palabras y los alcances de las mismas", agregó.

Asimismo, hizo un listado de las mujeres que ha atacado de forma misógina y calumniosa, como a Ruth Zavaleta, Maki Ortiz y en días pasados a la diputada Annia Gómez. Además, acusó que los dichos de Fernández Noroña violan el Código de Ética que rige la actuación de los legisladores del Congreso de la Unión pues hay actitudes de "abuso de poder" al pretender acallarme a partir de "ponerle una chinga".

"El legislador utiliza para el hecho precisado en la presente queja, así como los expresados con antelación, expresiones vulgares, despectivas, degradantes y soeces hacia mi persona, incumpliendo también las disposiciones previstas en el artículo 10 del Código de Ética", define en su queja.

Solicitó que esta queja se turne al secretario técnico del Comité; se le abra un expediente, a efecto de notificar al diputado Fernández Noroña sobre la presente queja y publicar en el sitio de internet, el inicio de este procedimiento.

"En su momento, iniciar la investigación por los hechos que se exponen en la presente queja y, en su caso, plantear el proyecto de recomendación respectivo", definió Adriana Dávila.