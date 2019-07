Preocupado por la migración

Ciudad de México.

"Desafortunadamente viven en entornos muy lastimados, pero estamos seguros de que a través de la danza, la música y el arte en general, podrán tomar mejores decisiones para resolver los conflictos de sus comunidades ". Juanes, cantautor

Los problemas políticos y sociales, incluida la migración, que viven los países latinoamericanos, deben solucionarse con estrategias claras y fomentando la educación en los niños y jóvenes, aseguró el cantautor colombiano Juanes, quien desde hace más de 20 años llegó a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades profesionales.

En entrevista Juanes -quien conquistó la industria musical con temas como La camisa negra y A Dios le pido, entre otros- sostuvo que creando muros no se va a combatir la migración, toda vez que la naturaleza de los seres humanos siempre ha sido el éxodo.

"Durante toda la historia de la vida en la tierra se ha dado la migración para hacer frente a las necesidades de alimentación, por cuestiones climáticas, etcétera, y ahora el motor son los problemas sociales y políticos que hay en nuestros países, en Latinoamérica", expresó con preocupación.

TIEMPOS DIFÍCILES

Reconoció que se viven tiempos difíciles y que para él, incluso, resulta complicado explicarles a sus hijos las políticas migratorias del gobierno de Estados Unidos, porque "ellos son americanos, pero son de sangre colombiana (...) yo creo que para cualquier latino o extranjero es difícil entender lo que está sucediendo ahora mismo al llegar a este país (Estados Unidos)".

Al cuestionarlo sobre el acuerdo que ha hecho México y Estados Unidos, a fin de contener el aumento de migrantes que se dirigen al país del norte, tras las amenazas del presidente Donald Trump con imponer aranceles a productos mexicanos, el músico señaló:

"Yo no creo que alguna de estas políticas sea realmente la solución. Creo que el problema está en todos nuestros países, porque realmente hemos sido una zona, un pedazo de tierra, que ha sufrido mucho por la violencia y la desigualdad, y que hay unos problemas de raíz muy profundos que no necesariamente se van a resolver de esa manera".

DESCONTENTO CON POLÍTICAS

En ese sentido, opinó que la solución está en la educación que se les da a las nuevas generaciones. "Creo que la desigualdad en nuestros países es muy fuerte y que la educación es la base de todo, porque gracias a ella podemos tomar decisiones", añadió.

Además de expresar su descontento por las políticas que países latinoamericanos ejecutan en el combate al narcotráfico, Juan Esteban Aristizábal, nombre de pila de Juanes, insistió en que para erradicar la discriminación y la xenofobia hay que promover un sistema de educación no solo en las aulas, sino también en casa.

De acuerdo con el cantautor, son los niños y jóvenes donde está el futuro del mundo, por eso se les debe sembrar la semilla de la empatía por los otros y que pese a las diferencias, todos son seres humanos por igual.

No obstante, reconoció que no todas las infancias son como deberían ser, porque hay quienes la viven en entornos abrumadores. "Un niño no puede tener un desarrollo a todo nivel si llega a su casa y tiene que aguantar hambre, si su mamá lo está lastimando, si su papá le pega, en fin, ser niño hoy en Latinoamérica es la problemática más grande y ser niña es aún más difícil".

EL CAMBIO

Con base en su experiencia dentro de la fundación Mi Sangre, Juanes consideró que la educación, las artes y la cultura son las herramientas con las cuales se pueden cambiar entornos y vidas de las futuras generaciones.

"A lo largo de 13 años hemos podido trabajar con más de un millón de niños y jóvenes, a quienes hemos buscado la manera de empoderarlos y que en sus comunidades promuevan la paz, aun cuando sus contextos estén muy lastimados", refirió Juanes, quien próximamente será reconocido como Persona del Año en un evento privado organizado por los Latin Grammy.