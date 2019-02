Predicen zika con aplicación de celular

CIUDAD DE MÉXICO.

Andrea Castro, enfermera del Instituto Nacional de Salud Pública notó unas ronchitas en todo su cuerpo y una comezón insoportable. Dos días después de que su hermana comenzó a tener los síntomas de una infección estomacal e inflamación en la piel se dio cuenta de que no era un sarpullido normal. Hasta ese día nunca se había sentido tan mal. Por último, su madre presentó los mismos síntomas. Toda la familia de Andrea se contagió y ella sin saberlo introdujo el virus a su casa.

Para evitar casos como este, Kevin Islas Abud estudiante de la maestría en Ciencias Computacionales en el Instituto Tecnológico de Monterrey y el doctor Emmanuel Vallejo crearon una herramienta digital que analiza los datos de pacientes diagnosticados con zika, una enfermedad que se adquiere por medio de la picadura de un mosquito.

Ambos formaron un equipo para participar en Google Latin America Research Awards por tercer año consecutivo y fueron los únicos mexicanos seleccionados por la compañía. En este concurso compiten los proyectos tecnológicos más innovadores de América Latina, que además tienen un impacto social.

Kevin muestra emocionado en la pantalla de su computadora una serie de figuras diminutas, luego explica que son representaciones de casas y que cada una de ellas fue un caso real diagnosticado en algún lugar del país.

Ziknet, el programa diseñado, mapea los casos registrados por el Instituto de Epidemiología y otras instituciones públicas de salud y luego los compara con búsquedas en internet relacionadas con esta enfermedad, como información de síntomas y medicamentos para tratarla. De este modo, es posible predecir a qué territorio se moverán los mosquitos que transmiten la enfermedad y planear acciones para prevenir más contagios. Además, por medio de esta herramienta el paciente sabe qué tan probable es contagiarse dependiendo de la región en donde esté.

Hace tres años, cuando se tuvo la primera información sobre el brote de zika en Brasil, el doctor Emmanuel Vallejo, quien colabora también en la división de Medicina del ITESM, campus Monterrey, se sintió alarmado porque la enfermedad crecía sin control, dos primeros casos habían llegado a México y era muy probable que pronto el virus se diseminara. Él ya tenía experiencia previa analizando enfermedades con marcos matemáticos y computacionales, por lo que notó que era muy posible aplicar modelos numéricos para estudiar la progresión de esta epidemia.

La enfermedad del zika se adquiere cuando un mosquito pica a una persona infectada y luego transmite el virus a otro individuo sano, al igual que otras enfermedades como el dengue y el chikungunya. Estos insectos no pueden moverse en distancias muy largas, un mosquito no puede viajar más de 100 metros, por lo que el virus es llevado de una comunidad a otra por los pacientes.

Eso sucedió con Andrea. Ella está segura de que fue la primera de su hogar en contraer el virus luego de haber viajado a Jojutla, Morelos. Al no saber que había sido infectada, tuvo la picadura de un mosquito y luego transmitió el virus a su familia.

Aunque tenía conocimiento de que el zika estaba presente en comunidades de Morelos, nunca pensó que podría contagiarse.

El virus del zika no es nuevo, se conoce desde 1947, pero fue hasta 2016 cuando surgió el brote más serio en Brasil, aunque al inicio no se sabía qué enfermedad era.

México es uno de los 86 países en los que ha estado presente la infección, según datos de Epidemiología, entre 2015 y 2019 hubo 12 mil 781 casos confirmados. Sin embargo, el mayor problema de la enfermedad es que una detección certera del virus del zika puede llevar varias semanas, aunado al hecho de que 80% de los casos son asintomáticos y sólo 20% de los pacientes va al doctor cuando muestra los primeros síntomas probables, que requieren ser confirmados con estudios de sangre.

Islas Abud explica que esto complica la atención de la enfermedad y también hace que el proceso de contención sea más lento: "No es tan sencillo. El proceso para confirmar si efectivamente [el paciente] fue contagiado tarda unas dos semanas.

Entonces el tiempo de reacción de las instituciones de salud es complicado, porque cuando se comprueba ya puede haber muchos casos en una región. Nosotros queremos cambiar eso".

Ahora se sabe que el virus del zika está relacionado con la aparición de microcefalia en recién nacidos y el síndrome de Guillain-Barré en casos de mujeres embarazadas que adquirieron la enfermedad, según refiere la Organización Mundial de Salud (OMS), por lo que requiere un seguimiento más cuidadoso.

A menudo, quienes creen estar contagiados realizan una primera búsqueda para saber si sus síntomas corresponden al virus. Esta queda registrada en una base de datos junto a cientos de miles de búsquedas, y aunque los síntomas pueden ser indicio de otros padecimientos, gracias a la herramienta Google Trends es posible identificar los lugares y la frecuencia con que los usuarios buscaron los mismos signos.

"Estos datos están disponibles en tiempo real, en este momento podemos predecir de una a cinco semanas a futuro los casos utilizando nuestro modelo de redes neuronales. Lo hemos comparado con otros modelos estadísticos y tiene mejores resultados" comenta el investigador.

El programa Ziknet está abierta al público, hay registro detallado sobre todos los casos de zika en México; además, el código es de libre acceso para que otros desarrolladores de cualquier parte del mundo pueda replicar el modelo y aplicarlo en otras enfermedades.

"Si me preguntas si alguna vez pensé estar aquí, te diría que no", recuerda Kevin, quien antes de desarrollar Ziknet, jamás imaginó que ganaría premios internacionales, incluso cuando se enteró de que habían sido seleccionados, no podía creerlo: "Tenía el síndrome del impostor", cuenta.

La propuesta Ziknet fue presentada por el equipo y compitió con más de 500 proyectos de todo el continente, de los cuales al final sólo fueron seleccionadas 25. El equipo mexicano ha participado tres veces con buenos resultados.

Por su parte, Andrea comenzó a sentirse mejor después de un par de semanas, pero dos años después de haber enfermado sigue asustada por los rumores en torno al padecimiento. Pacientes como ella opinan que tener mayor información sería vital para un mejor tratamiento: "Lo ideal sería saber si ya te dio, te va a dar o estas cerca de alguien que ya tiene. La importancia que tiene irse a sacar muestras y dar seguimiento para que no se quede así como `ya me dio, ya se quitó, ya ni modo´".