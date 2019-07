Por diva, ya no aguantan a Paz Vega en ´Cuna de Lobos´

Ciudad de México.- Paz Vega, quien ahora es la nueva Catalina Creel, anda en plan de diva, aseguró Juan José Origel, quien hasta reveló que ya ni se habla con la productora Giselle González.

En su programa "Con Permiso", el periodista, junto con su compañera Martha Figueroa, informaron que la actriz española está "que nadie la aguanta" en la producción de "Cuna de Lobos".

"Paz Vega, la españolita esta, ha tomado una actitud como que muy ´chocantita´ en las grabaciones de ´Cuna de Lobos´. Ella va a ser Catalina Creel, la nueva y fíjate que me han contado que ya no se habla ni con la productora, con Giselle. Mi querida Giselle González, que es encantadora, pues que ya no se hablan porque ya no la aguantan", dijo Pepillo.

También reveló que Vega, junto a Sandra Echeverría, realizaron un tour de medios de comunicación para hacer algunas portadas de revistas, pero algunos involucrados en las sesiones aseguraron que fue un martirio tratar con las dos.

LLEGA TARDE A ENTREVISTAS

Y Figueroa todavía remató que ella supo que también dieron entrevistas y que la nueva Catalina Creel y Echeverría llegaban tarde a todas.

"Yo lo que supe es que también estaban dando entrevistas ese día y que llegaban dos horas tarde, dos horas y cuarto, dos horas y media a las entrevistas y que ahí tenía a todo mundo esperando. Claro, así son las estrellas y si hay que esperarlas, se las espera", aseguró.

Origel remató con: "dicen que nada le parecía, que ni el concepto, que ni el vestuario, ni que fuera sábado ni domingo". (SUN)