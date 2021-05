Por amenazas al INE, senadores del PAN denuncian a Félix Salgado ante la FGR

En ella, panistas denunciaron que el 12 de abril pasado, en un mitin realizado al exterior de las instalaciones del instituto, Félix Salgado Macedonio amagó con ir a la casa del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova.

"No vamos a permitir un atropello, y que no le rasquen los huevos al toro porque nos van a encontrar. Tenemos el respaldo del pueblo, somos mayoría. Si no se reivindican, se los decimos de una vez, los vamos a hallar a los siete, los vamos a buscar y vamos a ir a ver a Córdova. ¿No le gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdova? ¿Les gustaría saber cómo está su casita, de lámina negra, que cuando llueve se gotea y moja su cuerpo?", señaló en aquella ocasión el exaspirante de Morena a la gubernatura de Guerrero.

Lo anterior, luego de que el árbitro electoral determinó cancelar su candidatura por no haber presentado su informe de gastos de precampaña, como marca la ley.

Citando el artículo 131 del Código Penal Federal (CPF), las y los miembros de la bancada panista en la Cámara Alta demandaron al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, la comparecencia del morenista, así como las diligencias necesarias para integrar una carpeta de investigación y “ejercitar en su oportunidad la acción penal correspondiente”.

El artículo 131 del CPF establece: “se aplicará la pena de seis meses a siete años de prisión y multa hasta de cinco mil pesos, a quienes para hacer uso de un derecho o pretextando su ejercicio o para evitar el cumplimiento de una ley, se reúnan tumultuariamente y perturben el orden público con empleo de violencia en las personas o sobre las cosas, o amenacen a la autoridad para intimidarla u obligarla a tomar alguna determinación”.