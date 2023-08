Se salva de caer al canal, pero choca contra palma

El automovilista señaló que afortunadamente terminó la trayectoria impactándose contra la palma, si no hubiera caído al canal Anzaldúas.

Un automovilista se salvó de terminar en el caudal del canal Anzaldúas, pero terminó proyectándose contra un poste y una palma, al ser chocado por un vehículo que invadió su carril.

El accidente sucedió a las 08:30 horas en el bulevar Luis Donaldo Colosio, a la altura de la gasolinera denominada "El Sifón", en donde se encontraban cerrados dos carriles por brigadistas y elementos de Tránsito y Vialidad debido a que las unidades involucradas en el percance estaban obstaculizando la circulación vial.

El conductor de un Nissan Sentra color gris, con placas del Estado de Tamaulipas, terminó proyectándose contra una palma en el bordo del canal Anzaldúas.

Comentó a los peritos que transitaba en el carril central de oriente a poniente por el bulevar antes señalado, cuando un carro color blanco tomó el retorno invadiéndole su sentido, por lo que intentó evitar el choque volanteando, pero no pudo lograrlo debido a que se impactó contra el carro, luego chocó contra el poste de madera y terminó la trayectoria contra la palma, resaltando que si no hubiera sido porque se impactó contra la palma hubiera terminado en el caudal del canal Anzaldúas, donde pudo ser una tragedia, ya que él no sabe nadar.

Por su parte, el automovilista, presunto responsable del accidente, argumentó que se desplazaba de poniente a oriente por el bulevar Luis Donaldo Colosio, por lo que tomó el retorno marcado en dicho tramo carretero, pero el Nissan Sentra transitaba a exceso de velocidad y no detuvo la marcha para que éste diera la vuelta a la izquierda y aseguró que para ello tenía que invadir el carril central.