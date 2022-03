Quiere que regrese su ´ex´ a punta de insultos

Indicó que cuando lo corrió porque ella ya no quiere saber mas de él, se puso como loco y a la fuerza trató de entrar a su casa. Como no logró, la empezó a insultar con palabras obscenas y la amenazó con golpearla si no le habría la puerta.

Policías Estatales acudieron al llamado de auxilio y detuvieron al hombre, el cual fue trasladado tras las rejas, en donde comentó que seguirá luchando por el amor de su ex y espera algún día reanudar su matrimonio.

TRAS LAS REJAS

Policías Estatales detuvieron a un hombre que los insultó cuando lo abordaron para cuestionarlo el porqué corrió cuando sintió su presencia.

Los hechos ocurrieron a las 22:22 horas del miércoles, en la calle Dinamarca con avenida Argentina, en la colonia Loma Real. Como Erick Hernandez Cruz de 24 años, con domicilio en esa colonia, fue identificado el ahora detenido.

Por ese lugar los uniformados realizaban un recorrido de seguridad y vigilancia y observaron que el ahora detenido se dio a la fuga cuando sintió su presencia.