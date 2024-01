Acelera en lugar de parar y choca

El Mañana / Staff

Un conductor, por no respetar la luz roja del semáforo, provocó un accidente vehicular, ocasionando cuantiosos daños materiales.

El accidente sucedió alrededor de las 13:30 horas en el crucero vial del Bulevar Morelos con Américo Villarreal, a una cuadra de las instalaciones de Protección Civil.

Ahí arribaron paramédicos de dicha corporación y de la Cruz Roja, quienes brindaron atención médica en el lugar a los automovilistas y ocupantes de las unidades motrices involucradas en el percance.

El conductor de la unidad motriz Toyota expresó que avanzó de sur a norte por el bulevar Morelos porque le tocó el color verde de semáforo debido a que se encontraba en el carril central, y no observó la mala acción del automovilista de la camionera pick up que se pasó en rojo.

El automovilista, presunto responsable, argumentaba que él no se pasó en rojo porque el semáforo estaba parpadeando en verde para luego cambiar a amarillo cuando circulaba de oriente a poniente por el mencionado bulevar. Resaltó que tras el encontronazo su esposa resultó lesionada, pero no de gravedad, sino sólo golpes, al no utilizar el cinturón de seguridad.

Ambos automovilistas solicitaban la intervención de las autoridades de Tránsito local para determinar la responsabilidad, pero al arribo de los peritos le informaron al conductor de la camioneta que era suya, porque la luz preventiva o amarillo es para hacer alto, no para avanzar rápido.