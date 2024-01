Muere migrante ahogado

De nueva cuenta, el río Bravo frustra otro "Sueño americano" luego de que un hombre pereciera por inmersión y fuera encontrado la tarde de ayer flotando en las aguas del raudo caudal; fueron reportes de la patrulla fronteriza quienes alertaron a las autoridades mexicanas sobre esta nueva tragedia.

Fue cerca de las 17:00 horas de ayer cuando personal de la Fiscalía General de Justicia en Tamaulipas realizó las diligencias ministeriales a la altura del ejido Reynosa Díaz, para ordenar el levantamiento del cuerpo de un hombre ya en estado de descomposición.

Aunque la víctima se encontraba vestida, a simple vista no se le apreciaban huellas de violencia, además de que no contaba con documentación que hiciera posible su identificación, por lo que quedaría en calidad de "NN" (no nombre).

Trascendió que el hombre vestía una playera negra, pantalón de mezclilla azul y botas y cinturón cafés, además que ya tenia más de 48 horas de haber perecido, pues debido al estado de descomposición no se podía establecer una edad aproximada.

Peritos criminólogos de la Fiscalía General de Justicia del Estado encapsularon algunas evidencias, además de que realizaron las diligencias en compañía de Policías Investigadores para poder iniciar la carpeta de investigación correspondiente.

Personal del Servicio Médico Forense también arribó hasta el lugar para hacer el levantamiento del cuerpo, el cual trasladaron a sus instalaciones donde realizarían la necropsia de ley para determinar las causas exactas de su muerte y permanecerá ahí hasta que familiares acudan a identificarlo.

Momentos en que autoridades toman conocimiento del cuerpo que fue encontrado flotando en las aguas del río Bravo.