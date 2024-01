Rinden informe sobre incendios

El Mañana / Staff.- Los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos sofocaron veintidós incendios en viviendas en diciembre, informaron el secretario de Protección Civil, Ernesto Gómez de la Peña y el comandante del Heroico Cuerpo de Bomberos, Daniel Sosa Reséndez.

DATOS

Resaltaron que en un setenta por ciento de los incendios reaccionaron de forma rápida a la respuesta de llamado de auxilio, debido a que pudieron controlar en su totalidad sin causar pérdidas totales en los domicilios, sólo daños materiales leves.

Agregaron que 14 de los incendios en casa habitación fueron causados por cortocircuitos en el interior de los domicilios, provocados por el sobre alentamiento del cableado, porque los afectados dejan o sobrecargan las conexiones eléctricas, esto porque en diciembre utilizan luces navideñas u otros artículos electrónicos.

Por tal motivo brindan recomendaciones para no ser parte de estas estadísticas para este año en curso:

No sobrecargar los contactos de electricidad, cerrar los tanques de gas o llave de paso en caso de salir de vacaciones, en caso de cocinar afuera del domicilio no dejar solo el lugar y checar que no estén objetos cerca de combustibles.