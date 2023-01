Someten víctimas a sujeto armado

Los hechos ocurrieron a las 06:00 horas de ayer, por la brecha E 99 frente a la maquiladora LG, en el parque Industrial Reynosa.

El ahora detenido fue identificado como Edgar "N" de 35 años, con domicilio en la colonia Los Almendros. El hombre fue despojado del arma de fuego, una pistola calibre 22, por los mismos obreros.

Entre varias personas le dieron una severa golpiza y posteriormente pidieron la intervención de las autoridades.

Al sitio arribaron elementos de la Guardia Estatal, quienes trasladaron al detenido tras las rejas, donde lo pusieron a disposición del juez calificador por alterar el orden, pues no presentaron cargos en su contra.

Sin embargo, el arma de fuego no fue presentada ya que la misma gente que lo detuvo se la llevó.

CONFESO

El hombre dijo que lo hizo porque no tenía trabajo y tenía que llevarle de comer a sus hijos, además de medicina a su esposa que se encuentra enferma de diabetes.

"Se me hizo fácil asaltar y lo hice por necesidad, mi esposa necesita medicinas, mis hijos comida y ya van a entrar a la escuela y son mas gastos, no he podido conseguir trabajo", comentaba el acusado ya estando tras las rejas.

Horas después el hombre quedó libre, luego de que sus familiares pagaran una multa en Seguridad Pública.

En redes sociales publicaron el arma de fuego.

ROBAN UNIDAD

Luego de una jornada laboral de 12 horas continuas, un empleado fue víctima del robo de su camioneta la cual dejó estacionado afuera de su trabajo. Los hechos de registraron el miércoles en una maquiladora ubicada en el Parque Industrial Colonial, al oriente de la ciudad. El afectado dijo que le robaron una unidad Chevrolet Venture, tipo minivan, de color blanco, placas fronterizas, vencidas y modelo 1997.

Comentó que la unidad la dejó estacionada afuera de la maquiladora donde trabaja en la avenida Montebello, localizada cerca del puente Internacional Reynosa-Pharr.

Dijo que entró a laborar como a las 7:00 horas y al salir a las 19:00, ya no encontró su camioneta donde la había dejado bien estacionada y cerrada con llave de las puertas. Por lo que reportó el robo a los números de emergencias donde proporcionó más información como el numero de serie y placas de circulación.

Las autoridades le pidieron que presentara la denuncia ante la Unidad General de Investigaciones Especializada en el Delito de Robo.