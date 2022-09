Grúas hacen negocio con cobros excesivos

Indicó que el pasado martes el operador de una grúa levantó su camioneta cuando él se encontraba descargando unas biblias en un negocio de la zona Centro, ubicado en la calle Porfirio Díaz y Ferrocarril. Dijo que sí estaba mal estacionado, cuando de pronto llegó una grúa y el operador de inmediato la remolcó.

Al verlo le reclamó diciendo que por qué se lo iba a llevar, que él no era autoridad para hacerlo, pues no había ningún agente de Tránsito con él; sin embargo, a los pocos minutos llegó el agente de Transito, quien le elaboró la multa con un monto a pagar de 770 pesos, pero paga la mitad en los primeros cinco días.

Indicó que todo iba muy bien, pues aceptó pagar su multa por estar mal estacionado, pero lo que no le gustó fue el excesivo cobro de la multa de arrastre por parte de las grúas, pues le cobraron la cantidad de 1 mil 800 pesos.

El hombre quien se identificó como Jacob Salido dialogó con él Director de Tránsito para denunciarle lo sucedido, pero dijo que éste lo ignoró y lo dejó con la palabra en la boca.

"Se me hace un abuso lo que están haciendo, por eso vine a presentar la queja para que paren eso, pero el director de Tránsito me dejó hablando solo cuando le dije lo que me pasó", dijo el pastor Jacob Salido.

A parte de que los "gruyeros", andan levantando unidades sin que esté el agente de Tránsito presente, personal de la misma empresa de grúas hace rondines por todo el primer cuadro de la ciudad a bordo de una cuatrimoto, con el fin de buscar automóviles mal estacionados y luego llamar por teléfono a sus compañeros para que acudan a levantarlos.