´Lleva´ a extorsionador a Seguridad Pública

El Mañana / Staff

Un comerciante ambulante fue extorsionado con cinco mil pesos vía llamada telefónica, por lo que acudió a las instalaciones de Seguridad Pública a solicitar ayuda, aún con el delincuente en línea.

Los hechos se registraron minutos después de las 15:00 horas, cuando el joven comerciante arribó a la delegación exponiendo que tenía en la línea a una persona que decía ser mando de un grupo delincuencial local y lo estaba amenazando con causarle daños a su familia si no le depositaba más dinero.

El joven afectado dijo ser comerciante ambulante, señalando que la primera llamada telefónica se dio a tempranas horas en donde el presunto líder de grupo criminal le brindó cierta información personal del negocio y le pidió la cantidad de 20 mil pesos para no hacer daños a su familia, por ello le depositó a una cuenta bancaria cinco mil pesos en una tienda de conveniencia con la opción de esperar a completar con el monto que le exigían.

Al recibir la tercera o cuarta llamada optó por buscar ayuda ante las autoridades. Al estar en la delegación al denunciar la situación los uniformados le indicaron que esas llamadas son de extorsión, por lo que le recomienda guarda el ticket de depósito y el número telefónico para presentar la denuncia formal.

Por el momento ya no deberá contestar números extraños o bloquear para ya no ser víctima y que desafortunadamente estas llamadas no falsas son personas que se dedican a extorsionar solo por celular, y la información la sacaron por información que dio sin darse cuenta o fueron obtenidas de las redes sociales en donde anuncia su negocio de venta de comida.