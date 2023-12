Alertan de incendios

El Mañana / Staff

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos sofocaron 22 incendios en viviendas tan solo en diciembre, señalaron el secretario de Protección Civil, Ernesto Gómez de la Peña, y el comandante del Heroico cuerpo de Bomberos, Daniel Sosa Reséndez.

Resaltan que en un 70 por ciento de los incendios han tenido una reacción de respuesta positiva, ya que se han podido controlar sin causar pérdidas totales en los domicilios, solo daños materiales leves.

Agregaron que 14 de los incendios fueron causados por cortocircuitos en el interior de los domicilios, provocados por el sobrecalentamiento del cableado.

Esto porque los afectados dejan o sobrecargan las conexiones eléctricas, ya que en diciembre utilizan luces navideñas u otros artículos, por estas fechas.

Por tal motivo brindan las siguientes recomendaciones para no ser parte de esta estadística antes de cerrar el mes o para el próximo año:

No sobrecargar los contactos de electricidad, cerrar los tanques de gas o llave de paso en caso de salir de vacaciones, en caso de cocinar afuera del domicilio no dejar solo el lugar y checar que no estén objetos cercas de combustibles y en el caso de uso de pirotecnia no permitir que menores de edad lo hagan solos sino con supervisión de personas adultas.