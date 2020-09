Pogacar se lleva la 15ta etapa del Tour, Egan Bernal se hunde

Tadej Pogacar doblegó al líder general Primoz Roglic en una dramática llegada en la 15ta etapa de un Tour de Francia que ha pasado a ser una pulseada particular entre los dos ciclistas eslovenos.

Egan Bernal, el ganador de la edición del año pasado, se desplomó en la clasificación general, al igual que su compatriota colombiano Nairo Quintana. Pogacar ha quedado como el único corredor situado a menos de 90 segundos en la tabla general.

"Ahora mismo, Roglic es imparable", dijo Pogacar. "Hoy ha sido Bernal el que ha flaqueado y quizás vendrá el día que me toque a mí o a Primoz de flaquear también. Aún quedan muchas oportunidades por delante".

Pogacar se enganchó a Roglic en el prolongado y brutal ascenso al Grand Colombier, pese a que Roglic dispuso del respaldo de cuatro compañeros de equipo en la subida. Agotaron todas sus fuerzas en el sprint a la cima, con Pogacar llevándose su segundo triunfo de etapa por el margen de una bicicleta.

Pogacar y Roglic recibieron el mismo tiempo. Como ganador de etapa, Pogacar obtuvo una bonificación de 10 segundos en la general contra los seis de Roglic por quedar segundo. Roglic aventaja a Pogacar por 40 segundos en la general, una reducción de la brecha con respecto de los 44 al inicio de la jornada.

Fue un día aciago para Bernal, quien no pudo con el empuje del grupo de líderes al subir al Grand Colombier. La posibilidades del colombiano de revalidar el título se desvanecieron al quedar fuera de los 10 primeros. Quedó 13ero, a 8 minutos y 25 segundos de Roglic.

"Me sentía sin fuerzas. No hay excusas. No tengo las piernas. Son más fuertes", reconoció Bernal con tono de resignación al aludir a sus rivales. "No puedes ganar todas las carreras. Ganar el Tour es imposible".

Al comenzar el prolongado ascenso del valle del Ródano a la meta en el Grand Colombier, el equipo Jumbo-Visma de Roglic tenía a cinco de sus corredores, entre ellos el esloveno en el pelotón. Se combinaron bien en el ascenso para blindar Roglic y generar un ritmo que abrumó a sus rivales.

El Tour se ha transformado en un duelo Eslovenia versus Colombia. El domingo, los eslovenos claramente fueron superiores en el macizo del Jura.

Los problemas de Bernal para los ascensos esencialmente liquidaron la racha de cinco años de victorias en el Tour de su equipo Ineos Grenadiers, el ex Team Sky. Otro aspirante colombiano al maillot amarillo, Nairo Quintana, amaneció quinto pero también fue uno de los damnificados del Grand Colombier al quedar noveno, a 5 minutos y 8 segundos del líder.

Otro par de colombianos, Rigoberto Urán y Miguel Ángel López, siguen enganchados al grupo de líderes, tercero y cuarto, respectivamente.

Las restricciones que se impusieron por la pandemia de coronavirus tenían como fin que los espectadores no pudieron aproximarse en las zonas llanas y en los estrechos tramos hacia la meta. Sin embargo, varios lograron acercaron para aplaudir y agitar banderas cerca de la meta.