"Checo" Pérez en el radar de Mercedes para suplir a Lewis Hamilton

De acuerdo con información del portal BenzInsider, el jalisciense sería una opción para suplir al británico, con quien mantiene buena relación.

No obstante, el director Toto Wolff ha desmentido previamente que "Checo" Pérez, ni ningún otro piloto ha sido contactado por él.

"Es mentira. Nunca he llamado a Sergio [Pérez]. Es un buen tipo y lo respeto, pero nunca he hablado con él y no he estado en contacto con ningún otro piloto", declaró el austriaco el pasado mes de marzo.

Según información del Daily Mail, Ferrari ya se habría acercado al británico Lewis Hamilton con una impresionante cifra.

Conforme con el medio británico, la cifra es de casi 50 millones de dólares que podrían hacerlo cambiar de parecer sobre su intención de terminar su carrera en Mercedes.