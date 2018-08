Planteles tendrán autonomía curricular

sandra.tovar@elmanana.com

En base a esto, los clubes trabajarán en cinco ámbitos básicos que son: Ampliar la formación académica, potenciar el desarrollo personal y social, nuevos contenidos relevantes, conocimientos regionales y proyectos de impacto social.

Rigoberto Guevara Vázquez, secretario general del SNTE en Tamaulipas informó que por medio de los clubes escolares, se fortalece uno de los aspectos importantes de la educación, estimular las actividades socio emocionales de los alumnos.

"Con esto fortalecen sus capacidades y talento y está dirigido a escuelas de nivel secundaria, tanto técnicas, generales y tele secundarias". Será por autonomía de cada plantel, establecer los clubes que son necesarios en las escuelas secundarias.

"Si la escuela ve que en el entorno se necesita fortalecer un club deportivo, voleibol, manualidades dependerá de acuerdo a cada institución educativa y por eso hay un apartado de autonomía curricular".

Comentó que los maestros que tienen horas libres y quienes participarán en este proyecto, no pueden enviarse a un plantel distinto en el que laboran. "No los van a mandar a otra escuela a los maestros, si ya laboran una institución ahí van a trabajar sus horas, no se mueven de ninguna escuela a otra,ese es un derecho que tenemos ganado, la inamovilidad del trabajador dentro de una institución educativa, si solicita un cambio, se hace".

Ejemplos de clubes

>FORMACIÓN ACADÉMICA

Estrategias de aprendizaje

Técnicas de Estudio

Conversación en inglés

Lectura y discusión de libros

Sociedad de debate

>DESARROLLO PERSONAL

Estilos de vida saludables

Danza contemporánea

Teatro escolar

Convivencia escolar

Deportes en equipo

Orquestas escolares

>NUEVOS CONTENIDOS

Patrimonio cultural y natural

Lenguas originarias

Microhistoria

Educación Ambiental

Tradiciones culinarias

>PROYECTOS DE IMPACTO

Cuidado de la salud

Huertos

Elaboración de composta

Herbolaria

Cuidados básicos de animales domésticos