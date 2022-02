Planea Soda Stereo DVD de su gira

"No sé en qué formato va a salir, pero sí lo estamos grabando porque es algo maravilloso, es algo único que no se va a volver a repetir. Hay versiones increíbles que yo casi veo como definitivas, la de (Gustavo) Santaolalla.

"Por el momento estamos más abocados a esto, a llevar adelante la gira con todos los inconvenientes que tiene en medio de la pandemia. Cualquier cosa que salga será para después", puntualizó Zeta en entrevista virtual.

Los intérpretes de "Persiana Americana" no descartan incluso un documental, que podrá nutrirse con materiales de otras épocas que han recopilado recientemente.

Si documentan sus shows, que tienen invitados a Chris Martin, Draco Rosa, Adrián Dárgelos, Benito Cerati, Santaolalla, Julieta Venegas y Rubén Albarrán, entre otros, es porque son enfáticos: serán históricos.

"Después de esto no hay otro Soda Stereo, no hay otra despedida, otro show como este. Tal vez por ahí en cinco años nos dan ganas de volver a tocar con Zeta, pero no vamos a volver a hacer una cosa así de grande", afirmó Charly.

La gira tendría que durar unos meses, pero la Covid-19 interrumpió los shows, por lo que la agrupación termina su despedida dos años después con nuevas fechas, que incluyen al Palacio de los Deportes en Ciudad de México el 9 de marzo y la Arena Monterrey el 11.

"Sigue esa sensación de gesta heroica que tenía al principio, pero volvimos con más ganas, vemos el gran privilegio de poder tocar esas canciones y lo estamos disfrutando muchísimo más", remarcó Zeta.

"Estos nuevos ensayos nos sirvieron para seguir ajustando cosas con un nivel de obsesión casi molesto. El show es prácticamente el mismo y los detalles menores, pero hacen mejorar la interacción con las pantallas cuando tocamos los tres, con Gustavo", añadió Charly.