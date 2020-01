Pisa, la empresa que causó la crisis por falta de medicamentos contra el cáncer

La compañía farmacéutica Pisa tenía el monopolio de los medicamentos para la atención del cáncer infantil en el país y fue la responsable de la crisis por el desabasto de estos insumos en 2019.

En su conferencia de prensa diaria, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en anteriores ocasiones había evitado mencionar el nombre de la empresa, señaló que ésta concentraba las ventas de los fármacos que requieren los niños con cáncer y que en 2018, recibió alrededor de 90,000 millones de pesos por ventas al sector salud.

El mandatario dijo que, además, la firma podía estar coludida actualmente con el director del Hospital Infantil de México para generar protestas por la presunta falta de medicamento.

A su vez, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, comentó que por irregularidades, a Pisa le fueron cerradas diversas plantas en 2019 y, en reacción, la empresa retuvo 36,000 frascos de metotrexato, medicamento oncológico.

Primero, narró el funcionario, se tuvo a fines de abril un brote de infección por una bacteria en la nutrición parenteral –la que se pone por vía venosa a personas hospitalizadas– y al hacer la investigación, se descubrió que estaba contaminada la fábrica donde se producía ese producto.

Ante ello, la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) cerró siete de las 17 plantas de Pisa.

Después, a raíz de que murió un niño que recibía metotrexato en Puebla, la Cofepris halló que la fábrica del metotrexato no había acreditado buenas prácticas de manufactura desde años atrás y cerró la planta.

Pisa, entonces, incumplió un contrato con el Hospital Infantil de México para suministrarle 36,000 frascos de metotrexato que ya tenía.

"Estaban ahí, pero la empresa dijo ´es culpa de Cofepris´ y algunos periodistas dijeron que la Cofepris era criminal porque estaba dejando a los niños sin quimioterapia. No, no. La Cofepris protegió a la población al cerrar una planta que no cumplía con las buenas prácticas de manufactura, la empresa tenía 36,000 frascos listos y en posibilidad de entregar, pero decidió no entregarlos", dijo López-Gatell.

Para solucionar la situación, agregó, el gobierno tuvo que comprar el medicamento en el exterior.

Investigación abierta en la SFP

Por la crisis de desabasto de metotrexato, la Secretaría de la Función Pública (SFP) inició una investigación el 20 de agosto de 2019, dirigida contra el jefe de Hemato Oncología del Hospital Infantil y el grupo Pisa.

En total, la compañía tiene seis expedientes abiertos, uno de los cuales está por pasar al área de la asignación de la responsabilidad, detalló la titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval.

"Estamos muy avanzados para iniciar ya el proceso de inhabilitación correspondiente a esta empresa", indicó.

La funcionaria mencionó que "lamentablemente", las autoridades del Hospital Infantil ampliaron el 31 de diciembre de 2019 el contrato de distribución para Pisa en 20%, pero éste podría ser rescindido por ser sujeto a la investigación.

La dependencia también trabaja en sanciones para cuatro empresas vinculadas a la distribución de los medicamentos en las instituciones de salud pública, comentó Sandoval.

Para Grupo Fármacos Especializados se prevé una inhabilitación de dos años y una multa de 905,880 pesos; para Clínicas Periféricas y Ambulatorias, la SFP proyecta una inhabilitación de tres años y una multa de 1 millón 303,860 pesos, y para la empresa Octeo Sen, una inhabilitación de dos años y una multa de 999,440 pesos.

Además, se castigará a Grupo Laboratorio Imperiales Pharma con una inhabilitación de dos años y tres meses, con una multa de 1 millón 88,100 pesos, y a Avisa Medical con una inhabilitación de dos años y una multa de 876,480 pesos.

Asimismo, están bajo investigación por violaciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Sanciones del sector público las compañías Dimesa, con cuatro expedientes; Grufesa, con seis expedientes y una inhabilitación ya en su contra; Maypo, con cinco expedientes, y Lomedic, con un expediente.