Pidiendo a Dios no ser víctima.- sacerdote de Aguililla

Integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) buscan tomar el control de la zona de Aguililla y Tierra Caliente, y para enfrentar al Ejército han sembrado minas explosivas antipersonas.

"Lo de las minas tenemos tiempo sabiendo que esa parte rumbo a Tepalcatepec es peligrosa por las partes minadas. Cuando iban personas de Aguililla a Tepalcatepec sabían que no podían salirse del camino, ni a orinar, porque hay minas, todo mundo sabía que era parte peligrosa, no sé a cortesía de quién fue, quien le aprendió a quién, pero en esta guerra todas esas artimañas son usadas por todos y uno en medida, pidiendo a Dios no ser víctima", relató Guevara a Grupo REFORMA.