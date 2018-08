Piden más vigilancia de maestros hacia alumnos

Valle Hermoso, Tam.- Maestros de los más de 14 mil alumnos de esta localidad, deben de observar el comportamiento de los alumnos durante la hora del descanso, pues es parte del trabajo a realizar dentro del plan de estudios de cada escuela para el ciclo 2018–2019.

Anabel, una madre de familia de estudiante de primaria, dijo que los maestros en varias escuelas no estuvieron desempeñando la labor de vigilancia a la hora del descanso de los alumnos, sino que ocupaban el tiempo para realizar sus actividades personales.

"Los niños no pueden estar sin vigilancia, ayer ocurrió un accidente en la escuela 5 de Febrero en donde un niño se fracturó un brazo y los maestros no atendieron rápido la situación por estar almorzando todos al mismo tiempo y encerrados en una aula, debemos de hacer un llamado a las autoridades educativas", dijo la madre de familia, quien prefirió omitir sus apellidos para no generar problemas a su hijo.

Casos como el que mencionó la madre de familia, ocurren en muy constantes ocasiones, pues fue al cierre del pasado ciclo escolar, que un alumno de primaria en uno de los ejidos de esta localidad, también sufrió una fractura en la cabeza de la cual ya no se pudo recuperar y falleció semanas mas tardes.

"Sólo pedimos a los maestros que estén más al pendiente, sabemos que ellos también tienen que almorzar, pero se pueden turnar en 2 equipos, para que los niños sean vigilados y no se registren ni accidentes ni casos de Bullying", terminó diciendo la preocupada madre de familia.