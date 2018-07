Piden más vigilancia en centro de Tampico

Tampico, Tam.- Ante la ola de asaltos que se han registrado en los últimos días en pleno día y centro de la ciudad, la alcaldesa de Tampico, Magdalena Peraza Guerra, exigió a las autoridades policiacas que se maximice la vigilancia a pie en las zonas de mayor afluencia y pidió a la población no tomar la justicia por sus propias manos cuando detienen a un delincuente.

Aunque reconoce que no existen suficientes elementos en la Policía Estatal, dijo que debe existir una estrategia y coordinación entre las diversas corporaciones de seguridad a fin eliminar los atracos.

Y es que en los últimos días se han visto asaltos incluso perpetrados por mujeres, como el ocurrido el 23 de julio en donde una peatón fue despojada de 7 mil pesos, pero por fortuna la responsable fue detenida por agentes viales.

"Reconozco la labor, pero los rondines a pie sí son necesarios, sin embargo es algo que no se hace porque al final no tienen el número de elementos suficientes. En la medida que haya más policías vamos a tener una proximidad mayor, ahorita son muy pocos los que hay de proximidad que creo que es imposible que hagan recorridos a pie", indicó.

Indica que como mínimo para el reforzamiento de la vigilancia, se requieren 300 elementos de la Policía Estatal en el sur de la entidad sin embargo sólo se cuenta con 245 policías.

"Cuando se requieren en Altamira van para allá, cuando es en Madero hacen lo mismo y también en Tampico y de los tres municipios creo que es en esta ciudad donde ocurren más robos a transeúnte y negocios, por la actividad comercial que aquí hay", dijo.

Sin embargo pidió a la población que en caso de que detengan a algún delincuente no traten de hacer justicia por su propia mano como ha ocurrido en otros estados pues para ello hay instancias que deben impartir justicia y actuar.

"La ciudadanía en un momento dado se harta y toma la justicia en sus manos que no debemos de llegar a eso, he visto casos en otros estados donde la gente casi mata a los delincuentes y eso no debe suceder por eso existen las instancias que deben impartir justicia y hacer las cosas pero a veces la gente se desespera y actúa por su propia cuenta", sostuvo la alcaldesa.