Defensa de García Luna insiste en aplazar sentencia

CIUDAD DE MÉXICO

La defensa había pedido al juez Brian Cogan, quien preside el caso, que amplíe hasta el 15 de diciembre el plazo para que la defensa pueda interponer mociones de cara a una posible repetición del proceso, alegando haber recibido "miles de páginas de material, archivos de audio y video" que no habían "visto nunca" y que podrían beneficiar a su cliente.

Esta ampliación también significa aplazar la sentencia. La defensa propuso como nueva fecha el 1 de marzo de 2024.

Por la mañana, la fiscalía dijo que "no se debe permitir a la defensa que retrase la sentencia y tome parte en una expedición de pesca de un año de duración", y pidió al juez mantener la fecha que se tiene prevista para la sentencia: 27 de septiembre.

La Fiscalía del distrito este de Nueva York alegó que los abogados de García Luna, encabezados por César de Castro, tuvieron más de tres años para hablar con testigos, emitir citaciones e investigar posibles defensas.

Sin embargo, la defensa ya respondió. Señaló que a nadie perjudica recorrer los plazos. Si acaso, señaló, al propio García Luna, detenido en el Metropolitan Detention Center.

En cuanto al tiempo que han tenido para buscar pruebas y testigos, la defensa dijo que "no podemos controlar si y cuando las personas presentan información desde México y otras partes que creen puede ayudar a la defensa. Tampoco tenemos los recursos del gobierno de Estados Unidos para reunir testigos de otros países".

La defensa resaltó lo público y la atención que ha generado el juicio contra García Luna, declarado culpable en febrero pasado de cuatro delitos de narcotráfico y uno de falsedad de declaración a la autoridad migratoria. Y sacó a relucir incluso al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

"Se siguen escribiendo historias sobre este juicio en México y el presidente de México sigue refiriéndose al caso con frecuencia", explicó. El resultado de ello, indicó, es que "está saliendo gente con información relevante que no podíamos haber anticipado".





Finalmente, la defensa rechazó que tenga la obligación de revelar la evidencia nueva que posee para justificar el aplazamiento. "Estaríamos felices de entregar la información a la corte en una conferencia ex parte o en una carta ex parte (una comunicación ex parte es la que presenta una de las partes con un tribunal sin la presencia ni el conocimiento de la parte contraria).