Piden freno a ´ecolocos´

Río Bravo, Tam.- Residentes de zona rural al sur-poniente de la ciudad, solicitan respetuosamente el apoyo de la Dirección de Desarrollo Ecológico, para frenar a ecocidas que han habilitado un vertedero en brecha 109 con brecha 127, lado poniente.

"Fueron los del autopartes Guerra enfrente de su negocio, yo pasé 2 veces por esa brecha y los enfrenté que recogieran su material tóxico y lo cual se pusieron agresivos, hablé a las oficinas de Tránsito para que me apoyarán o me dieran un número para denunciar", dijo residente de ese sector de nombre Marvin, quien ahora pide el apoyo de las autoridades.

"Lo que están haciendo es ilegal y mal para los ciudadanos de Río Bravo, fui el área de Bomberos y les comenté lo mismo y ellos me dijeron que lo que podían hacer ellos era ir apagar lo que estaba prendiendo", precisó, por lo que pidió la intervención de Desarrollo Urbano, para que frenen estas quemas que hacen yonqueros y "ecolocos".

"No es posible que los mismos ciudadanos no se enojen o reclamen con las personas que hacen eso, y pasa mucha gente de la colonias El Maestro, Villas del Rosario y más, hace poco se aprobó" sanciones, por lo que urgió a que se sancione a los ecocidas o bien que se instalen letrero de "no tirar basura" o no hacer quemas.

"Son puras piezas de plástico automotrices", fustigó el quejoso, quien apeló al apoyo de las autoridades para erradicar esta práctica que libera dioxinas al consumirse los plásticos, sustancias que provocan cáncer, según estudios científicos.





TRANSPORTAN. A través de vehículos, trasladan material plástico para su quema.

DESPIDEN. La quema de plásticos, libera dioxinas, agente cancerígeno.