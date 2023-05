Hallan ahogado en el Anzaldúas

Río Bravo, Tamaulipas.

Tras salir a flote y ser divisado por los testigos, estos dieron a parte a las autoridades de Protección Civil, acudiendo rescatistas, quienes tras arduas maniobras, lograron extraer el cadáver.

La víctima del sexo masculino, vestía pantalón de mezclilla, camiseta azul y era de tez morena, y aún no está identificado, no obstante uno de los testigos, afirmó que se trata de una persona a quien apodaban el "Lágrima", pero esto no ha sido confirmado por las autoridades.

Tras rescatar finalmente los restos mortales de la víctima en el canal, elementos de Protección Civil dieron parte a la Fiscalía General de Justicia del Estado, acudiendo elementos de Policía Investigadora y peritos de criminalística para iniciar la carpeta de investigación y levantar los restos mortales.