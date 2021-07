Matamoros, Tam.- Dos mujeres desesperadas ante la situación que viven en sus casas al estar incomunicadas , acudieron esta mañana a la presidencia municipal a solicitar apoyo a la oficina de regidores , pero salieron decepcionadas porque les dijeron que no había ninguno y no podían ayudarles a localizarlos.

"Estamos viniendo por la necesidad que tenemos, yo me salí de la casa por lo mismo, no puedo entrar porque está lleno de agua, vinimos a ver si nos pueden ayudar a sacar el agua para poder caminar, pero nos dicen que no hay nadie, que no hay regidores a quien exponerles nuestro caso o con quién podemos hablar", dijo Mónica.

Noticia Relacionada Piden ayuda; inundaciones las deja fuera de sus casas