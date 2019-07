Piden a Gobierno Federal reconocer falsedad de niños 'fantasma'

Cd. de México.- Legisladores federales y la ex titular de las Estancias Infantiles, Clara Torres, exigieron al Gobierno federal reconocer que es mentira que existan miles de niños "fantasma" por los que se pagaba subsidio y, en consecuencia, restituir el programa federal y sus recursos.

REFORMA publicó hoy que, a pesar de que el Gobierno afirma que el programa tenía registrados a miles de niños "fantasma", la Secretaría de Bienestar y el DIF informaron -vía transparencia- no saber o no tener documentos de los presuntos menores inexistentes.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Kenia López Rabadán, calificó como lamentable que el Gobierno federal haya recortado los recursos del programa y modificado sus reglas de operación basado en mentiras o argumentos falsos.

"Es muy desalentador, es muy lamentable lo que el Gobierno federal ha hecho con las estancias infantiles, primero el recorte brutal y después el cambio de reglas, todo basado en una mentira. No hay pruebas que demuestren que había niños fantasma", sentenció.

"Que el Gobierno rectifique esto que ha sido dañino para cientos de miles de niños. No hay una sola prueba institucional, como lo ha consignado el periódico, que lo respalde. Es terrible porque demuestra que están pensando más en campaña, en votos, que en los niños".

En entrevista, la panista consideró que la Federación tiene la oportunidad de aceptar su error y enmendar la política de estancias infantiles, empezando por aceptar la recomendación que, sobre el tema, le emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

"Uno de los argumentos de este Gobierno es no mentir y pareciera que ahora la base de sus decisiones, la base de sus afirmaciones, están en la mentira. Es evidente que mintieron", reiteró la senadora.

"Esta decisión de mermar las estancias infantiles fue una mala decisión y ojalá el Gobierno pueda reconocer que se equivocó. Espero que con esta información la ciudadanía tenga claridad de que se está destruyendo uno de los mejores programas por una mentira".

El senador Samuel García, de Movimiento Ciudadano, escribió en Twitter que se le cayó al Gobierno la "mentira principal" contra las estancias infantiles, por lo que la Secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, debe comparecer en el Senado.

"La esperamos con los brazos abiertos", tuiteó.

Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de los diputados federales del PAN, pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador que reconozca su error y atienda las resoluciones judiciales y la recomendación de la CNDH para devolver el presupuesto a las estancias.

La también diputada federal del PAN, Isabel Guerra, agregó que el Gobierno federal no tiene sustento de los "niños fantasmas", por lo que los argumentos para cambiar el programa de estancias fueron ocurrencias.

"Lamentable que el Gobierno de AMLO mienta y dañe a la niñez de México", escribió Guerra en sus redes sociales.

Por separado, la ex responsable de las Estancias Infantiles, Clara Torres, dijo a REFORMA que el argumento de los niños no localizados y la corrupción en el programa fue una "vil mentira" del Gobierno federal.

Explicó que la subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, le dijo el pasado 5 de febrero que la estructura de 9 mil 500 responsables de estancias infantiles en mil 200 municipios era una amenaza política para el Presidente López Obrador, por lo que cancelarían el programa.

"Si hubiera habido 100 mil fantasmas por supuesto que hubieran salido en las auditorías y no salió. No hay niños fantasmas, no cerraron las estancias por corrupción, las cerraron porque Ariadna Montiel, que ella me dijo que era discípula de René Bejarano, consideró que era una amenaza por el Presidente, ella me lo dijo así", expuso.

"El programa por supuesto que se tiene que restituir, ya hay suspensiones provisionales, suspensiones definitivas de jueces que le están mandatando al Gobierno que tiene que restituir el programa".