Piden a Fonatur brinde informe de sanciones

Ciudad de México.

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) deberá informar los montos de las penas convencionales determinadas y los montos pagados por éstas, con motivo de la compraventa de un lote del Desarrollo Turístico Bahías de Huatulco, Oaxaca.

Así lo instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), tras considerar que la entrega de dichos documentos permitirá contar con información que coadyuve en la toma de decisiones en el sector turístico nacional.

Un particular solicitó a Fonatur los documentos en los que consten las penas convencionales determinadas respecto de la compraventa del lote 13 manzana 2 Sector B, El Faro, del Desarrollo Turístico Bahías de Huatulco.

En su respuesta, Fonatur apuntó que esa información es confidencial de acuerdo con la Ley Federal de Transparencia, pues revela la identidad del inversionista y su capacidad económica, datos que se obtienen del monto de venta del inmueble.

Inconforme con la respuesta, el particular interpuso un recurso de revisión ante el INAI, mediante el cual manifestó que el monto de las penas convencionales no está relacionado con el nombre del inversionista; por lo tanto, no se vulnera confidencialidad alguna.

En el análisis del caso, a cargo de la ponencia de la Comisionada Josefina Román Vergara, se determinó que la información solicitada no revela la capacidad económica de la empresa inversionista.

Por el contrario, la difusión de las penas convencionales contribuye a la rendición de cuentas sobre la capacidad de pago del inversionista y sobre la decisión del Fonatur al elegir al inversionista y autorizar la operación de comercialización, ya que no pueden ser elegibles los inversionistas o solicitantes con un mal historial crediticio.

El Pleno del INAI determinó modificar la respuesta del sujeto obligado y le instruyó entregar la expresión documental que contenga los montos de las penas convencionales determinadas y los montos pagados con motivo de las mismas.