Piden a AMLO no callar ante regalo a Bonilla

Un grupo plural de ciudadanos pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador no guardar silencio ante la reforma en Baja California, que permitiría ampliar de 2 a 5 años el periodo de Gobierno del morenista Jaime Bonilla.

En una carta abierta suscrita por más de 500 ciudadanos se urgió al Mandatario no permitir el "atropello" de los legisladores locales ni la destrucción de los más elementales principios de la democracia.

"El Presidente sí debe meterse 'en esos asuntos' porque estamos frente a un tema del orden constitucional y democrático de la Nación. No le corresponde decidir, pero no debe callar. No se debe guardar silencio", señalaron.

"La democracia en México enfrenta hoy una nueva amenaza: los legisladores de todos los partidos del Congreso de Baja California pretenden violar la Constitución y la voluntad ciudadana expresada en las elecciones del pasado 2 de junio".

López Obrador ha evitado pronunciarse a favor o en contra de la extensión del mandato de Bonilla, y ha pedido esperar lo que resuelvan las autoridades competentes tras revisar las impugnaciones.

Entre los firmantes están Agustín Basave, Ana Laura Magaloni, Angélica de la Peña, Claudio X. González, Edna Jaime, Enrique de la Madrid, Federico Reyes Heroles, Francisco Rivas, Héctor Aguilar Camín, Jacobo Dayán, Jacqueline Peschard y Jorge Álvarez Máynez, entre otros.

El Ejecutivo Federal, recordaron en la misiva, tiene la facultad de ejercer una acción de inconstitucionalidad por conducto de la Consejería Jurídica, en contra de normas generales de carácter federal y de las entidades federativas.

Subrayaron que la reforma aprobada no sólo viola el artículo 41 de la Constitución al impedir que, pasado el periodo por el que fue electo, se renueve el Poder Ejecutivo local, sino que también altera la voluntad de los electores.

"Y les impide, transcurridos los dos años, tomar una nueva decisión, vulnerando su derecho de votar y ser votado. Tal decisión fue usurpada por la legislatura", expresaron también María Elena Morera, María Amparo Casar y Lía Limón García.

"No a otro golpe al de por sí endeble Estado de Derecho".

Criticaron que el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, estime que la reforma local no transgrede ningún principio constitucional, y que la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, la justifique al asegurar que la gente está cansada de tanto votar.

No obstante, reconocieron el pronunciamiento de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el que diputados y senadores se manifiestan en contra del decreto que amplía el periodo del Ejecutivo estatal por violar la Constitución.