Pide no dejarse vencer

El actor Arnold Schwarzenegger casi perdió la vida tras una operación a corazón abierto que le realizaron hace dos años, previo al rodaje de Terminator: Destino Oculto, reportó El País.

A través de un video difundido en redes sociales, la estrella, de 72 años, contó su experiencia para dar esperanza y perseverancia a que estudiantes que este año están celebrando sus graduaciones en casa debido a la pandemia del coronavirus.

El famoso relató que hace dos años se preparaba físicamente para trabajar el filme, y que cuatro meses antes de las grabaciones acudió al médico para realizarse un chequeo de rutina, pero que el doctor le dijo que debía someterse a una operación para cambiar una válvula del corazón.

Schwarzenegger se negó debido a la proximidad del rodaje, aunque el médico le indicó que la cirugía no sería invasiva, por lo que estaría listo al poco tiempo para continuar con su preparación, por lo que él terminó accediendo; no obstante, la intervención pasó a ser un proceso de cuatro horas a uno de 16.

OTRA OPORTUNIDAD

"Me dijeron que se había producido una complicación y me tuvieron que hacer una intervención de emergencia.

Me contaron que rompieron el muro del corazón y que había una hemorragia interna, así que pude haber muerto si no me hubieran abierto el esternón para operarme a corazón abierto", narró en la grabación.

Durante semanas, el artista tuvo que cumplir con rigurosos ejercicios de respiración para evitar que se le desarrollara una neumonía, y tuvo que caminar con ayuda de una andadera.

"Durante mi recuperación, empecé poco a poco a declarar victorias. Tras dar mis primeros 500 pasos con la andadera, declaré una victoria; cuando recuperé el apetito, declaré otra victoria", añadió, y dijo que su objetivo en todo momento fue reponerse para el 1 de agosto del 2018, momento en el que empezaría a grabar el largometraje.

Schwarzenegger logró recuperarse a tiempo, e incluso el primer día de filmaciones en Budapest realizó escenas de acción, hecho por el que obtuvo los elogios del director de la cinta, Tim Miller, quien le dijo que era una máquina debido a sus esfuerzos.

LOS HACE

REFLeXIONAR

"Este virus no será el último obstáculo que tendrán que superar en la vida", le dijo la celebridad a los jóvenes para ayudarles a reflexionar sobre lo que les deparará el futuro.

La estrella ya había sido operada del corazón en otra ocasión: en 1997 fue intervenida debido a una leve deficiencia congénita en una válvula, sobre lo que dijo en un comunicado que nunca se había sentido enfermo ni había tenido dolencias o síntomas por la situación, pero que sabía que tendría que ponerle remedio en algún momento; en ese entonces iba a cumplir 50 años.

El ex Gobernador de California vive su confinamiento rodeado de animales, poniéndose en contacto constante con sus seguidores en sus redes sociales y celebrando algunos eventos familiares, como la noticia de la graduación de su hijo Christopher, de 22 años, fruto de su relación con Maria Shriver, quien terminó sus estudios en la universidad de Michigan.