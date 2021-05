Pide ´Jona´ Orozco a Hernández en el Tri

El guardameta de Xolos de Tijuana lo ve necesario ante la ausencia de Raúl Jiménez, y luego que "Chicharito" ha marcado 5 goles en 2 partidos de la temporada 2021 en la MLS.

"Conozco bien al ´Chicharito´, es una gran persona, un gran jugador, tendrá sus motivos y razones por las cuales no había estado, también el "Tata"; es un tipazo que se entrega, siempre está trabajando al 100", explicó Orozco en video conferencia.

"Sería benéfico para ambas partes, por algo es el máximo goleador, por algo jugó donde jugó, ante la carencia que hay, que no está Raúl y jugadores importantes, ojalá se dé, es un gran jugador, pero también que me toque a mí estar".

El arquero del Tijuana consideró que en la última jornada del Guardianes 2021, los Xolos pueden vencer a Cruz Azul, aprovechando que tienen al DT Robert Dante Siboldi, quien dirigió a La Máquina.

"Lo conozco muy bien, sé el tipo de persona que es, sé que las veces que le ha tocado estar y salir ha sido más por cómo es, por buena persona que por algo malo, tiene esta revancha, tiene varias", apuntó.

"Es un gran equipo pero no es invencible, tenemos un plus, a Robert, conoce toda la plantilla, armó ese equipo, conoce sus cualidades y defectos, lo vamos a trabajar de la mejor manera, no vamos a especular, necesitamos ganar".