Pide IPS de México a empleados acercarse para resolver problema

Ante queja de trabajadores por falta de pagos, la empresa de seguridad IPS de México, responde y pide a los empleados que tengan este tipo de problema que se comuniquen para resolver la situación de cada uno.

El fin de semana pasado, El Mañana dio a conocer que ex trabajadores informaron que son tres personas que hicieron el rol de guardia de seguridad desde el 20 del mes pasado en el parque Eólico y a la fecha no se les ha pagado, pero no dieron nombre ante represalias.

La empresa explicó que al ser de seguridad privada cumplen con todos los lineamientos del personal y no tienen datos específicos de tema de adeudos pendientes, pero reconocieron que pudieran haberse presentado alguna situación.

Detallaron que tienen un sistema automatizado con el que sacan la nómina y se alimenta de personas que pudieran haber cometido algún error, por lo que piden si hay empleados afectados se acerquen con la empresa para solucionar el problema.

"Si es posible que se comuniquen con nosotros, si tienen la duda o inconformidad, créanme que se va a arreglar rápidamente, no pasará de 24 a 38 horas en que su situación sea regularizada", expresó Agustín Enríquez, Gerente de unidad de negocios de la empresa.

Además el director de factor humano de la empresa, que se reservó el nombre, aseguró que se les va a dar solución, ya que no es el espíritu de trabajo de la empresa, por el contrario quieren gente para trabajar en equipo.

Además advirtieron que si alguna persona del equipo de la empresa, cometió algún error que esté afectando tendrá las consecuencias necesarias.