A balazos, mata asaltante a perro que defendió a su dueño en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- Un perro que defendió a su dueño tras un asalto murió luego de recibir cuatro impactos de arma de fuego.

Esto sucedió en el Eje Central y la Avenida Manuel González, en la Colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, Alcaldía Cuauhtémoc.

"El ciudadano refirió que un sujeto se acercó e intentó asaltarlo, por lo cual su perro empezó a ladrarle para tratar de defenderlo", informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

"El ciudadano refirió que un sujeto se acercó e intentó asaltarlo, por lo cual su perro empezó a ladrarle para tratar de defenderlo"

Al no poder robarle a la víctima, el agresor regresó más tarde con un grupo de delincuentes para atacarlo.

En un video que difundió la SSC, se evidenció que el asaltante y otros hombres agredieron a la víctima que estaba con unos perros.

Aunque no se aprecia en la grabación, la versión de las autoridades señala que el asaltante le disparó al animal de compañía.

Minutos después de escapar, los operadores de las cámaras de la Ciudad ubicaron al asaltante en La Ronda.

La mañana de este viernes, a través de su cuenta de Twitter, Omar García Harfuch, titular de la SSC, anunció la aprehensión del atacante, de 41 años.

"Estas personas siempre buscan escalar la violencia, y lastimar en ocasiones a seres humanos", señaló.

Leticia Varela, titular de la Brigada de Vigilancia Animal, señaló que el can recibió cuatro impactos durante los hechos.

Levantan peritos cadáver de Zeus

Después de seis horas de la muerte de Zeus, uno de los tres perros del señor José Luis Capistrán, de 63 años, la Fiscalía capitalina levantó el cadáver de la mascota.

Mientras los peritos hacían las diligencias, el señor José Luis llegó al predio abandonado donde habita para despedirse.

Una de sus perras, Afrodita, permaneció cerca de su dueño mientras él lloraba y explicaba cómo ocurrieron los hechos.

"Esas personas me han querido robar varias veces. Y los perros siempre me han defendido. Hace más de un mes me rompieron el candado, y entre los perros y yo los sacamos", dijo.

El afectado explicó que una vez que un veterinario haga la autopsia a Zeus, le entregarán el cuerpo y lo incinerará.