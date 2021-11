Pide AMLO a estados depender de sí mismos, no de SHCP

"No conformarse con estar recibiendo mes con mes las participaciones, entre más ingresos propios tiene un estado, más posibilidades tiene de contar con presupuesto y de actuar con independencia, no depender de la Secretaría de Hacienda", comentó López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal explicó las diversas formas en que los Mandatarios podrían obtener ingresos adicionales para sus entidades.

"Y hay formas de obtener ingresos adicionales, por ejemplo si se cobra bien el impuesto predial. Como a los machuchones no se les cobraba impuestos, o se les devolvían, en los estados sucedía lo mismo. Si una empresa tiene vinculación con los Gobiernos pueden no estarles cobrando lo que les corresponde pagar en predial, agua, nómina, que son ingresos locales y estatales, municipales.

"Y la otra recomendación es que ahorren, que no haya gastos superfluos, que no haya tanto gasto en publicidad, tanto gasto en viáticos, en sueldos, no puede haber Gobierno rico con pueblo pobre", aseveró.

El Presidente aseguró que su Gobierno no ha fallado en la entrega puntual de participaciones federales y anunció que el monto de éstas aumentará para 2022.

"La buena noticia también es que van a aumentar las participaciones, siempre han estado aumentando año con año, pero este año, de acuerdo al presupuesto que se presentó para el 2022, aumentan las participaciones, van a llegar más fondos, más recursos, más dinero a los estados y a los municipios.

"En este caso se van a entregar más de 2 billones de pesos a estados y municipios para el año próximo, independientemente de estas participaciones federales los estados y municipios tienen sus pocos ingresos", mencionó.

Dice a Gobernadores: ni encubrimiento ni venganzas

Por otra parte, el Mandatario federal pidió a los Gobernadores no encubrir delitos de actores del pasado, que no haya venganzas y no se inventen delitos.

"Vamos a seguir apoyando y donde haya malversación de fondos la recomendación es que presenten las pruebas a las instancias correspondientes; si hay malos manejos, que no se conviertan en encubridores.

"Ya se presenta a la Fiscalía del Estado, a donde corresponda la denuncia. Y también que no haya venganzas, que no se inventen delitos, todo eso es lo que nosotros recomendamos", añadió.