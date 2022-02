Pide a Blinken informarse bien sobre el asesinato de periodista

"En Estados Unidos, los gobiernos tienen esa mala costumbre de que son candil de la calle y oscuridad de la casa", expresó López Obrador y consideró que esto demuestra que existe mucha vinculación entre los grupos conservadores de México con el gobierno del presidente Joe Biden.

"A mí me gustaría que, ya que está actuando y opinando el señor Blinken, que nos explique por qué está financiando (EU) a un grupo opositor a un gobierno legal y legítimamente constituido, por qué le está dando dinero al grupo de Claudio X. González", dijo.

"Pedirle de favor, que se informe y no actúe de forma injerencista porque México no es colonia de Estados Unidos, ni protectorado. México es un país libre y soberano", sentenció.

En la conferencia mañanera, el mandatario respondió a Antony Blinken, secretario de Estado del gobierno de Estados Unidos, quien expresó su preocupación por el número de periodistas asesinados en México en lo que va de 2022, y por las amenazas que padecen los informadores.

PREOCUPAN AMENAZAS

"El elevado número de periodistas asesinados este año en México y las continuas amenazas que enfrentan son preocupantes", empieza el mensaje de Blinken en Twitter, aludiendo al caso de los cinco periodistas asesinados en los casi dos meses que van de 2022.

En respuesta, el presidente López Obrador coincidió en condenar los recientes asesinatos contra periodistas en México, pero aclaró que, en todos estos crímenes, el gobierno de México está actuando.

"No hay impunidad, no son crímenes de Estado y si el jefe del departamento de Estado (Antony Blinken), interviene pues yo pienso que no sabe, no está bien informado de esta situación porque no hay crímenes de Estado y sí es muy lamentable que pierdan la vida los periodistas por distintas causas que además estamos atendiendo", sostuvo el mandatario mexicano.

Luego, señaló que los gobiernos de Estados Unidos, "tienen esa mala costumbre de que son candil de la calle y oscuridad de la casa", dijo en referencia a la actitud de injerencista del funcionario extranjero.

Responde vocera de la Casa Blanca

Ante las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de que el secretario de Estado, Antony Blinken no está bien informado de la situación de los periodistas mexicanos, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que Estados Unidos ha visto en los hechos las amenazas que enfrenta el periodismo en México.

La vocera Jen Psaki respondió:

Hemos visto, en los hechos, las amenazas que enfrenta el periodismo en México y esa es la preocupación que expresó el secretario estadunidense de Estado, Antony Blinken, en nombre de Estados Unidos, sobre esos abusos. Creo que habló con base en los hechos sobre el terreno".