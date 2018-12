Pete Davison: No quiero estar más en esta Tierra'

Pete Davison eliminó su cuenta de Instagram tras decir que ya no tiene ganas de seguir en el mundo en una publicación de este sábado.

"Realmente ya no quiero estar en estar en esta Tierra. Estoy haciendo todo lo posible por quedarme aquí para ustedes, pero en realidad no sé cuánto más puedo durar. Todo lo que he intentado hacer fue ayudar a la gente", decía el texto de Davidson.

El comentario se publicó horas después de que el comediante expresara su apoyo al cantante Kanye West, quien ha estado tuiteando sobre enfermedades mentales.

"Bravo Kanye West, por defenderte y hablar contra la salud mental. No puedo explicarte lo difícil y aterrador que es ser honesto con este tipo de cosas", escribió Davidson.

"Necesitamos más personas como Kanye. Nadie debería señalarte por tu valentía al hablar sobre salud mental. Estoy realmente disgustado".

La Policía de Nueva York le dijo a The Hollywood Reporter que está al tanto del mensaje, y que ya iniciaron una investigación y un control para el bienestar del ex prometido de Ariana Grande.

Tanto fans como conocidos y amigos famosos del participante de Saturday Night Live compartieron en sus redes sociales su apoyo hacia Davidson,

Grande publicó varios tuits que después eliminó en los que le dijo a Davidson que se encontraría cerca si necesitaba cualquier cosa.

"Estoy abajo y no voy a ir a ningún lado si necesitas a algo. Sé que tienes a todos los que necesitas y esa no soy yo, pero yo también estoy aquí", escribió la intérprete de "God is a Woman".

Kid Cudi, Sophia Bush, Jada Pinkett Smith, Gun Kelly y Jon Cryer son algunas de las celebridades que han escrito cosas para mostrar su preocupación por Davidson.

"Podemos llegar a ser tan insensibles. Dios bendiga a Kanye y Pete. Ser frívolo sobre la enfermedad mental habla más de ti que de ellos. Dejen de decir la palabra amor y vívanlo. El amor es una acción", escribió la cantante Nicki Minaj.

"Hicieron la misma cosa con Mac Miller hasta que murió. El Falso Vagón de la Banda que Odia (The #FakeBandWagonHate)".