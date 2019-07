¡Peligro!, pende poste solo de cables

Río Bravo.

Uno de los sectores más transitados entre semana, presenta una amenaza para transeúntes y automovilistas, debido a que cafre embistió poste telefónico, el cual solo pende de los cables.

Se trata de brecha 109 con avenida Madero, el principal acceso proviniendo de Reynosa, para entrar en la zona más poblada de Río Bravo, conformada por los fraccionamientos Azteca y Satélite.

Ahí se puede apreciar que una columna de madera tratada del servicio de telefonía, fue arrancada a causa de accidente automovilístico y solo el cable de la línea de telefonía la sostiene.

No obstante que de que incidente ya ocurrió semanas atrás, no se ha repuesto el poste, siendo un riesgo latente, sobre todo para los peatones, pues a simple vista, no se aprecia que el madero se encuentra desprendido de su base.