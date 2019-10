Pega tromba al altiplano. Quedan incomunicadas algunas áreas

Cd. Victoria, Tam.- La noche del domingo-lunes una tromba de alrededor de 200 milímetros acumulados de lluvia cayó en la zona del Altiplano de Tamaulipas, desde donde hasta el momento sólo se reportan algunos daños materiales. La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que fueron los municipios de Tula y Ocampo los que resultaron más afectados por esta perturbación atmosférica.

"Particularmente en la zona de Ocampo es donde aparentemente es un poco más, ahí ya la gente de Protección Civil del Gobierno del Estado se acercó con los del municipio para hacer los recorridos y las valoraciones iniciales y dar los apoyos necesarios", enfatizó el coordinador estatal, Pedro Granados Ramírez.

"Aparentemente traen unas 200 gentes en algunos refugios temporales que hubo necesidad de mover ahí a las personas; ya va en camino apoyo en especie para tratar de solventar las necesidades de abrigo, o alimentación, o apoyo... lo que se ofrezca", dijo.

El funcionario estatal agregó que la cabecera municipal de Ocampo quedó incomunicada por espacio de dos a tres horas, sin embargo, ya es posible acceder vía terrestre a esa población.

Por otro lado, mencionó que algunas poblaciones podrían seguir incomunicadas por lo que se intentará establecer comunicación con estas para evaluar los daños materiales.

En el caso de Tula descartó inundaciones o afectaciones mayores; si bien aceptó que el arroyo Loco incrementó su caudal no estuvo en riesgo la población.

"No ha habido desbordamiento que cause alguna problemática, sí, en algunos ejidos hubo problemas, pero básicamente lo que son encharcamientos, inundaciones menores; las viviendas probablemente con algo de agua adentro, pero nada muy grande, de hecho, no hay prácticamente gente albergada, solo dos o tres familias aproximadamente; donde sí hay un ejido que me mencionan que apenas están por llegar es uno que se llama el Gallito en la Sierra".

Municipios como Bustamante, Palmillas, Gómez Farías, Xicoténcatl, Antiguo y Nuevo Morelos, y Mante, también recibieron parte de estas precipitaciones, pero a pesar de esto los daños fueron de menor intensidad, por lo que se descartan afectaciones mayores.

Granados Ramírez indicó que este martes podrá contarse con un evaluación de los daños suscitados por esas intensas lluvias.

En su cuenta de redes sociales, PC pidió manejar con precaución por cruce de agua en la carretera Tula Victoria, en el kilómetro 56+400.

Más tarde se informó que se dispuso de un helicóptero para evacuar a damnificados en Ocampo.