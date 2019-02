Pederastia. Un crimen en el nombre de Dios

Quienes hacen esto es porque tienen un problema mental... hablamos de hombres abusando de niños de niñas. Es una falta grave, quien lo hace debe abandonar los hábitos y ser juzgado . Sacerdote Jesús García, clérigo adscrito en Reynosa

Tras confirmarse la investigación de cuatro casos desexual cometidos por sacerdotes en la zona fronteriza del estado, el sacerdote Jesús García, clérigo adscrito en Reynosa, hizo un llamado a las víctimas para denunciar los hechos recientes o pasados.

Al abordar el tema de la pederastia, un escándalo que ha mantenido en estado de crisis a la Iglesia Católica en las últimas décadas, el párroco señaló que la instrucción del Papa Francisco y del Obispo de Matamoros Eugenio Lira Rugarcía es investigar, separar del cargo y llegar hasta las últimas consecuencias.

"Nuestra gente es muy buena, nos quiere mucho y no denuncia, no demanda. Las cosas no tienen que ser así, hay que hacer justicia, es algo doloroso para nosotros pero tenemos que enfrentarlo", reconoce.

Las denuncias de pederastia se realizaron ante la Diócesis de Matamoros, son tres los sacerdotes implicados, uno de ellos por el abuso de dos personas.

Y aunque no se reveló el municipio o parroquia donde ocurrieron estos abusos contra menores, se encuentran bajo la mira los templos de Camargo, Matamoros, Díaz Ordaz, Rio Bravo, Valle Hermoso, San Fernando, Villa de Mendez y Reynosa.

En este último lugar no existen reportes de hechos relacionados, por lo menos en un periodo de 30 años.

"Yo llegue aquí hace tres décadas, desde entonces no me he enterado de nada, por eso le pedimos a la gente que tomen confianza, libertad, a veces les da pena, y nosotros podemos ayudarles a solucionar, incluso si es un problema que se arregle en privado se puede hacer, si no tenemos que reconocernos pecadores y reconocer el error, pagar por ello", manifestó el clérigo.

EL CELIBATO NO ES EL ORIGEN DE ABUSOS

Pese a que en algunas religiones los sacerdotes tienen permitido casarse y tener hijos, en la Iglesia Católica los líderes eclesiásticos no tienen permitido acceder al matrimonio.

De acuerdo con el párroco Garcia, quien se desempeña en la iglesia Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa en Reynosa, esto forma parte de un mandato bíblico que no influye en los abusos sexuales.

"Quienes hacen esto es porque tienen un problema mental, no están bien. Hablamos de hombres abusando de niños de niñas, ahí hay otro tema que es la homosexualidad, es una falta grave, quien lo hace debe abandonar los hábitos y ser juzgado", sentencia.

Afirmó que quienes optan una vida sacerdotal deben dedicarse a predicar y a honrar a Jesús en la tierra, olvidando los impulsos sexuales, pero reconoció que en los últimos años algunos se incrementó la cantidad de clérigos que solicitan su retiro para casarse o iniciar una relación sentimental.

Aún así, no considera necesario modificar las reglas religiosas.

"En el pasaje en el que se habla de los eunucos se hace referencia a esto, cuando alguien tiene el hábito de servir a Dios no necesita de nada más, ni dinero, ni sexo, ni pareja. No es necesario que se permita el matrimonio o las relaciones para evitar abusos o malas prácticas, porque quienes hacen eso están enfermos", precisó el líder religioso.

Los sacerdotes que son señalados de pederastas reciben atención psicológica, médica y asesoría legal durante todo el proceso de investigación.

Abusos al amparo de la religión

> Cuatro casos de abuso sexual en la zona fronteriza, dos de ellos cometidos por un solo sacerdote.

>La pederastia es una práctica que debe denunciarse, y el Papa Francisco así lo ha demandado.

>En 30 años, Reynosa no tiene reportes de abuso sexual infantil cometido por miembros religiosos.

>Los sacerdotes no relacionan el celibato o la falta de pareja con los abusos.