Participan en Segunda Sesión del Consejo Municipal Electoral

Miguel Alemán, Tam.- Integrantes del Consejo Municipal Electoral encabezados por su Consejero Presidente llevaron a cabo su segunda sesión extraordinaria, donde se tomaron importantes acuerdos, además de nombrar al Secretario Técnico, quien habrá de tener la responsabilidad de elaborar todas las actas y dar fe de todo lo que ocurra durante el próximo proceso electoral que se avecina.

"Esta segunda sesión extraordinaria, fue muy importante para todos los integrantes del Consejo Municipal Electoral que lo conformamos consejeros electorales y representantes de los diferentes partidos políticos, porque a propuesta de una servidora y cumpliendo con todas las de la ley, nombramos a una figura que es vital para nuestro Consejo y que es el Secretario Técnico, recayendo esa responsabilidad en el Lic. Sergio Eladio Treviño Elizondo, quien se encargará de llevar todas las actas, así como de convocar y de hacer actas circunstanciadas, de registrarlas y de dar fe de todo lo que ocurra en este Consejo", refirió la Profra. Amada Alicia Bañuelos Alamillo, en su calidad de Consejero Presidente.

"El Lic. Treviño Elizondo, es una persona con capacidad comprobada y con una trayectoria electoral muy buena, por lo que estamos muy contentos de estar conformando, junto con los representantes de los partidos políticos, un equipo colegiado y que puede en un momento dado, disentir dentro del mismo, pero que aquí buscaremos las respuestas legales y la forma de solucionar cualquier conflicto que se dé o que se pueda presentar", indicó.

"Yo quiero que al final de este proceso, sigamos como siempre, bien hermanados, porque nos interesa mucho que están aquí los representantes de los partidos políticos, ellos son los garantes de que estamos haciendo las cosas bien y en su momento, nos tendrán que decir cuando enrumbemos por otro lado y no sea lo correcto, como son los principios del Instituto, que son la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad, así como la máxima publicidad y la objetividad, todos ellos tenemos que vivirlos y los partidos políticos son los garantes de que los estemos haciendo", destacó.

"Por eso nuestro interés de que siempre estén presentes en nuestras sesiones y en todas las actividades que el Instituto realiza y que en particular, el Consejo Municipal Electoral de Miguel Alemán lleva a cabo", expresó Bañuelos Alamillo.

Cabe mencionar que en dicha sesión, también se dio a conocer que la Lic. Minerva Yadira González Barrera, ya está siendo invitada por el Consejo General del Instituto para participar como Coordinadora Distrital, quien habrá de estar apoyando los Consejos Municipales Electorales en los 5 municipios de la frontera chica, de ahí que ella será el enlace de los 5 Consejeros Presidentes con el Distrito 03, al que pertenecen en materia local y que se encuentra con su base en Nvo. Laredo, Tam.

"Esta es una figura muy importante, pero que nosotros no la determinamos, es a invitación del Consejo General del Instituto Electoral, quienes le solicitan y si reúnen los requisitos, como ya ha estado anteriormente y ha trabajado con el Instituto como Consejera, por lo que a ella la están invitando para que realice esa tarea, no es convocatoria pública, no es igual que los Consejeros que nos sujetamos a un concurso y solo los que resultamos idóneos, somos los que estamos aquí.