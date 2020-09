Participa Maki Ortiz en el Foro de Salud

Todos los ponentes del Foro Construyamos la Agenda del Futuro, Ideas y Acciones por Baja California, reconocieron la participación de la Alcaldesa de Reynosa, Doctora Maki Esther Ortiz Domínguez, por la atención de su gobierno en materia de salud por la pandemia de COVID 19.

"Para lograr un sistema integrado de Salud, no sólo se necesita una pluma, se logra teniendo recursos, tecnología, infraestructura y por supuesto modificaciones importantes en la Ley", dijo la Presidente Municipal al iniciar su exposición en el Foro nacional, llevado a cabo de forma virtual, con centro de proyección en Baja California.

La Doctora Maki Ortiz expuso tres premisas para lograr un Sistema Universal de Salud:

1.- NIVEL ADECUADO DE INVERSIÓN PÚBLICA EN SALUD. Garantizar un nivel adecuado de inversión pública en los sistemas sanitarios, por parte de la Federación. Los países que más han avanzado a la cobertura universal tienen un gasto del 6%, o más del PIB.

2.- INTEGRACIÓN DEL SISTEMA UNIVERSAL DE SALUD. Que el Gobierno tenga Cobertura, ofrezca Calidad y sea sujeto de Evaluacion. Se modernize con Expediente Clínico Electrónico, Padrón Universal, creación de Medios de Identificación, Guías de Práctica Clínica, entre otras acciones integrales.

3.- HACER LAS MODIFICACIONES CONCERNIENTES A LA CONSTITUCIÓN, A LAS LEYES GENERALES DE SALUD, IMSS, ISSSTE, INSABI Y OTRAS. Creación de una Ley del Sistema Nacional de Salud Universal, con las reformas constitucionales necesarias en la Ley del IMSS e ISSSTE, Ley General de Salud, Ley de Coordinación Fiscal, Ley Federal del Presupuesto y los Reglamentos respectivos.

Contra la pandemia

La Alcaldesa Maki Ortiz también expuso los alcances del Fondo de Apoyo a Contingencia Sanitaria, creado por su Gobierno, que con 65 millones de pesos, atiende en todos los frentes la pandemia por COVID-19, para proteger la salud y la vida de los reynosenses.

El Foro Construyendo la Agenda del Futuro, fue organizado por el Dr. Carlos Astorga, ex Secretario de Salud de Baja California y Director de la Fundación Rafael Preciado, con la colaboración de Enrique Méndez Juárez, presidente del CDE del PAN en Baja California.

Y entre los destacados participantes: el Diputado Federal, Dr. Héctor Jaime Ramírez Barba, ex Secretario de Salud de Guanajuato; el Dr. Francisco Vera, ex Secretario de Salud de Baja California, el Dr. Abraham Sánchez, ex Presidente de la Federación de Médicos de Baja California.

"El Foro es una búsqueda de una agenda de la sociedad y no de un partido", aseguró el Dr. Héctor Rivera Valenzuela, ex Director de la Facultad de Medicina de la UABC.