Parten agricultores a CNA en Monterrey

Río Bravo, Tam.- Al no haber respuesta de la Comisión Nacional del Agua, la mañana de este jueves directivos y agricultores que forman parte de los jueves módulos, así como de la Sociedad de Responsabilidad Limitada Amistad Falcón, partieron en caravana ahora con rumbo a la Conagua en Monterrey Nuevo León en donde demandarán nuevamente se respeten sus derechos y el reparto equitativo del agua de la cuenca.

El punto de reunión la mañana de este jueves fue sobre uno de los costados de la Unidad Deportiva las Liebres, en donde el contingente antes de partir declaró a los medios de comunicación que no se rendirán, y que seguirán luchando y exigiendo sus derechos que le conciernen sobre el reparto del agua de la cuenca.

"Queremos que se respeten nuestros derechos y el tratado de la cuentea, que haya equidad, que se respete la ley, porque ni la Conagua nos contempla como parte de la cuenca, pues a excepción de un milagro estamos contemplando que no habrá agua para el distrito 025, lo que sería un grave desastre para la economía local y de la región del Estado", coinciden en señalar los presidentes de los módulos.

Adelantaron que se trata de una manifestación pacífica en la sede regional de la Conagua en la que no les queda de otra más que no claudicar y exigir lo que por ley y el tratado de 1944 les corresponde que no se está cumpliendo cabalmente.

Y luego de que los productores del distrito de riego 025 bajo río Bravo finalmente arribaron frente a las instalaciones de la Conagua en Monterrey Nuevo León al manifestar su inconformidad de manera pacífica, en respuesta el organismo de Cuenca les aseguró que tras exponer la situación a la directora en oficinas centrales se agendará una reunión para analizar la problemática del incumplimiento al tratado bilateral de 1944.

Así se los hizo saber el ingeniero Efraín Muñoz Martin, director del organismo de Cuenca de la Comisión Nacional del Agua a los productores al expresares el dialogo que sostuvo con la directora Blanca Jiménez, asegurando que van a registrar la agenda de trabajo, a efecto de sostener una reunión con los representantes de los agricultores del distrito.

El objetivo es analizar a fondo el serio problema que está ocasionando a los hombres del campo del distrito 025 el incumplimiento del tratado de 1944, que a todas luces en termino legales se está violando pasando a afectar a más de 15 mil usuarios, y sus respectivas familias, debido al mal reparto inequitativo que Conagua está realizando con el agua.

Aunque no dejó a todos satisfechos la promesa que les hizo el ingeniero Efraín Muñoz Martin, director de Cuenca del organismo con cabecera en la ciudad de Monterrey, no les quedó de otra más que esperar, aunque el tiempo apremia, y cada año tienen que afrontar este tipo de problemas que sumado a eliminación de programas de apoyo al campo por parte del Gobierno federal enciende los focos rojos entre el agro Tamaulipeco.

