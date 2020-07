Parón en la NBA cambió todo

Lo que sucedió en las duelas de la NBA antes de suspender las acciones por el Covid-19 es cosa del pasado. El reinicio de la campaña 2019-20 traerá muchas sorpresas.

Así lo consideró Jorge Gutiérrez, uno de los cinco mexicanos que han militado en aquella Liga, quien también asegura que no será fácil para los jugadores estar encerrados en la "burbuja" de Orlando.

El guardia, que ya se encuentra e Chihuahua tras volver de Alemania, donde jugaba con el Hamburg Towers, espera volver pronto a duelas europeas, y de paso aplaudió en una charla con Grupo REFORMA la llegada de los Capitanes de la CDMX a la G League, pues hace unos años vivió de cerca esa Liga y por eso vaticina mucho espectáculo en el Gimnasio Juan de la Barrera.

-¿Volverás a Europa?

Sí me gustaría regresar. En Alemania fue una de las más fáciles transiciones que he tenido y sabes cómo son los alemanes, y en lo personal me sentí bien, mis rodillas, y mi cuerpo me dejaron estar cómodo.

-¿Cómo ves el reinicio de la campaña?

Como jugador es difícil estar concentrado, y más porque hay muchas cosas alrededor. Si le añades todo eso (la burbuja) es más complicado, algo que nadie ha visto, pero esperemos que les salga bien, porque entre todo lo negativo hay que ver lo positivo: que regresan.

-¿Qué cambiará en la NBA?

Todo lo que jugaron ya no cuenta, claro que hay los que quedaron en sus posiciones, pero en general todo es diferente, estuvieron parados tres meses y les van a dar un mes, pero será como borrón y cuenta nueva. Todo será neutral con el gimnasio callado... dependerá de la calidad del jugador.

-¿A quién ves como favorito?

Será ver quién se preparó más o quién se cuidó más, quién mantuvo el ritmo o se preparó para este punto, es difícil escoger a un equipo, pero no puedes ir en contra de LeBron James. Los Lakers o los Clippers, me parece.

-Llegará la G League a México, ¿qué opinas?

Es un gran paso, ya lo vemos con los Raptors de Toronto, se le puede ver de la misma manera, es un equipo de otro país, pero pues ahora es campeón de la NBA, entonces, se puede soñar, se puede ver México teniendo un equipo de la NBA, pero el primer paso es tener un equipo en la G League.

-¿Qué le dices a los mexicanos del nivel que hay en la G League?

Es talento NBA, y van a ver mucho talento, un poquito desorganizado, pero en general es un talento NBA, buena competencia, un buen show, y es lo que quiere la NBA, show, muchas clavadas, puntos, poca defensa. En general es un buen show, bonito basquetbol.