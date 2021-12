Paralizada la exportación de vehículos

En cambio, Japón, que es la segunda nación de la que más se abasteció EU, mandó un millón 294 mil unidades al mercado estadounidense, lo que representó un aumento del 15.5 por ciento, para los primeros 10 meses del año, respecto a periodo igual de 2020.

Corea del Sur también le vendió 26.3 por ciento más en el periodo citado, al exportar 862 mil 400 unidades.

Los cierres de fábricas y la escasez de chips explicarían por qué hubo poco inventario para poder ofrecerlo al exterior, consideró Armando Soto, presidente y director general de Kaso y Asociados.

“La cuestión es que no hay inventarios, se han estado cerrando las plantas, los niveles de inventario han estado bajísimos y los puedes ver tanto en México como en Estados Unidos.

ESCASOS EN PRODUCCIÓN

“En Estados Unidos han andado en el orden de los 10 o 12 días venta (días de disponibilidad de autos para ofrecer por mes), en México han andado un poquito mejores, en el orden de los 15 días, 17 días venta; no hay los componentes para terminar los vehículos, entonces han estado escasos en producción”, detalló Soto.

También, refirió Soto, hay problemas de abastecimiento de radios y llantas, entre otros, lo que retrasado las entregas.

“La integración que tiene México con Norteamérica se ve mucho más afectada que en el caso del comercio entre Japón y Estados Unidos”, afirmó.

Lanza país advertencia

- Mientras la industria automotriz resiente los efectos de la crisis, en el horizonte viene otro tema que podría empeorar el panorama en México

- Y es que Estados Unidos insiste en aprobar incentivos fiscales para alentar la fabricación de autos eléctricos, por lo que el Gobierno mexicano contempla represalias si lo hace, advirtió en conferencia Tatiana Clouthier, Secretaria de Economía

- “Nosotros para defender a nuestra industria automotriz y el compromiso regional, tomaríamos represalias comerciales; eso lo haríamos porque no se vale que estemos jugando a ‘somos socios cuando me conviene y cuando no, te aplicó por la vía obscura’ y digo obscura porque no se nota, porque estamos hablando que esta medida entraría en vigor en el 2027”, explicó.

SEÑALAN

Impondrían represalias por incentivos a eléctricos

De aprobarse la propuesta estadounidense sobre los incentivos fiscales que daría el Gobierno de EU para alentar la fabricación de autos eléctricos en ese país, México podría responder con represalias comerciales, refirió en conferencia Tatiana Clouthier.

