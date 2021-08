Padece Christina Applegate esclerosis múltiple

"Ha sido un viaje extraño. Pero he recibido tanto apoyo de personas que conozco que también tienen esta condición", continuó la protagonista de la serie Dead To Me. "Ha sido un camino difícil. Pero como todos sabemos, el camino sigue adelante. A menos que algún idiota lo bloquee".

"Como uno de mis amigos que tiene EM dijo: 'nos despertamos y tomamos la acción indicada'. Y eso es lo que hago", añadió la ganadora del. Applegate luego pidió privacidad mientras lucha contra el diagnóstico.