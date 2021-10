Orgulloso de esposa e hijas

El amor y la comunicación son los dos principales condimentos que han hecho que Andrea Legarreta y Erik Rubín vivan un matrimonio feliz, comenta el cantante, quien hace más de 20 años se enamoró de la conductora.

"Yo me enamoré de Andrea en paquete, es una mujer inteligente, sensible, amorosa, compasiva, una madre increíble como nadie. Como todos los seres humanos tiene sus cosas, no es perfecta y eso la hace perfecta", expresa Rubín.