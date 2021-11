Ordena juez cárcel para Emilio Lozoya

Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del centro de justicia penal del Reclusorio Norte, impuso esta tarde la prisión preventiva justificada al ex director de Pemex tras la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR).

El juzgador advirtió que desde el 28 de julio de 2020, en que vinculó a proceso al ex funcionario, había dejado en claro que este caso reunía las condiciones para imponer la prisión justificada.

El juez consideró que la penalidad de 12 a 35 años de prisión por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho generaban la posibilidad de que pudiera evadirse de la justicia.

Los otros dos elementos que consideró para dejarlo en prisión es que cuenta con redes familiares fuera y dentro del País, ya que su esposa Marielle Helene Eckes vive en Alemania y además cuenta con los recursos económicos suficientes.

"En ningún momento se modificaron las circunstancias iniciales, todos estos elementos daban para una prisión preventiva justificada, eso no se modificó en ningún momento", puntualizó Zúñiga.

CRITERIO DE OPORTUNIDAD

"Subsisten esas circunstancias, las medidas cautelares no implican un derecho adquirido, además de que es necesario precisar que el criterio de oportunidad que negocia el imputado no se ha materializado y existe la posibilidad de evadirse de la justicia, ya que hay una red de ayuda y cuenta con los recursos suficientes, por ello voy a establecer que hay un elevado nivel de cautela y va usted estar en prisión preventiva justificada en el Reclusorio Varonil Norte".

UN DATO

La audiencia iniciada a las 10:09 horas concluyó a las 15:25 horas en la sala judicial. Al término, toda la prensa fue desalojada del recinto y sólo se quedaron en ella Lozoya, su madre, Gilda Margarita Austin y Solís, y sus dos abogados.

Hace acotación

- Antes de emitir su veredicto, el impartidor de justicia hizo una acotación sobre la presencia de Emilio Lozoya en el restaurante Hunan, evento que la Fiscalía empleó para pedir la prisión preventiva

- Al respecto, el juez sostuvo que este no era un argumento para modificar la medida cautelar porque no había ninguna prohibición judicial sobre su derecho a la movilidad.

- Quiero dejar en claro que la medida cautelar de la que gozaba no implicaba limitación alguna salvo el hecho de portar un brazalete electrónico, no salir del País, y su presentación periódica ante la autoridad correspondiente

- "De tal manera de que el señor Lozoya haya acudido o no a un restaurante escapan al análisis de este juzgador y no son motivo para modificar la medida cautelar

- Tras el veredicto del juez, Lozoya tomó las manos de su madre, a quien durante toda la audiencia tuvo a su lado en la mesa asignada a la defensa y los imputados.

AFIRMA

Nunca me evadí de la justicia

Emilio Lozoya afirmó esta tarde que nunca se dio a la fuga y reveló que, antes y después de que se ordenara su aprehensión en 2019, sostuvo reuniones con altos funcionarios mexicanos para negociar su colaboración con las autoridades.

"Yo no me fugué. Yo vine un 1 de mayo de 2019 y tuve reuniones con altos funcionarios del Gobierno de México y me regresé a trabajar como financiero internacional, nunca dejé de ratificar que mi domicilio fue en la calle de Ladera, en Lomas de Bezares. Cuando sacaron la orden de aprehensión yo nunca me evadí de la justicia", dijo.