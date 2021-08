Obliga amparo a devolver papeles

El juez Séptimo de Distrito en el Estado de México, Arturo Gamaliel Ruiz Jiménez, emitió la sentencia de amparo en formato de lectura fácil para notificar al menor quejoso, quien concluyó el primer año de primaria y no ha podido ser inscrito en ninguna otra escuela para continuar sus estudios debido a que la institución en la que estudiaba no le quiere entregar sus papeles.

En el amparo el padre del niño explicó que es abogado litigante y que debido a la pandemia del Covid-19 se ordenó el cierre de juzgados, por lo que dejó de percibir ingresos y no pudo continuar pagando las colegiaturas del menor en la escuela Maple Bear Canadian School Lomas Verdes.

Al concluir el ciclo escolar, el padre del menor solicitó la devolución de sus papeles para poder inscribirlo en otra escuela, pero la institución se negó a entregarle la documentación por la falta de pago de las colegiaturas.

En su sentencia, el juez le explicó al niño que tiene derecho a la educación y que la escuela no tiene permitido quedarse con sus papeles por la falta de pago que alegó.

"Tienes un derecho que se llama derecho a la educación, que significa que debes recibir clases en la escuela para que cuando seas grande, puedas ser abogado como tu papá, maestro, doctor, futbolista o lo que tú quieras", señaló el juzgador.

"Cuando estudié todo lo que me contó tu papá, me di cuenta de que tiene razón, porque en la escuela Maple Bear no quieren darle tus calificaciones y papeles de primer grado de primaria, sólo porque el año pasado tu papá tuvo que quedarse en su casa un tiempo y no pudo ir a trabajar como antes. Pero eso no le da permiso a la escuela Maple Bear para no entregarles a tus papás tus calificaciones y otros papeles".

Por ello, ordenó a la escuela la entrega de los papeles y abstenerse de alegar, nuevamente, la falta de pago para retener documentación de sus estudiantes.