"Nuestro género anda más enfocado en la actitud de maleantes"

Monterrey, México.- Porque le tocó vivir de niño el apogeo del narcotráfico en Medellín, Colombia y la violencia que esto ha dejado como consecuencia, J Balvin reprueba a los "payasos del género" con una actitud de maleantes y narcos.

A través de su cuenta de Instagram compartió una carta en la que recordó que a causa del narcotráfico muchas personas de su país han perdido de la vida de la forma más inhumana.

"Últimamente nuestro género musical anda más enfocado en la actitud de maleantes y narcos que en la música", fueron las primeras líneas de su escrito compartido esta tarde.

"Nací en el año 1985 en Medellín, Colombia donde tuvo auge el narcotráfico, de lo cual NO ME SIENTO ORGULLOSO, pero es una realidad. En ese tiempo era la plena calentura en la calles y por mas que lo quisieras evitar y no fueras 'calle', algún amigo, conocido o familiar fueron asesinado de las formas más crueles e inhumanas".

Precisamente fue la actitud de promover el narcotráfico lo que afectó a Colombia, dentro y fuera del país, indicó.

"Como exponente del género quiero expresar que esta actitud fue la que dañó por generaciones mi país y afectó la cultura mundial con el mismo vicio", escribió el exitoso cantante.

"Yo como colombiano de Medellín pues no comparto la película, tengo amigos en todos los niveles sociales y los más calle, 'malos de verdad' ni hablan ni se sienten orgullosos de lo que son, tampoco lo aconsejan ni mucho menos usan redes sociales", agregó.

Balvin, quien es uno de los artistas urbanos con más seguidores en Instagram, 23.5 millones, provocó más de 590 mil me gusta con su mensaje, que también fue respaldado por Residente y su parcero, Nicky Jam.

"Para mí es un chiste lo que está pasando. Mejor hagamos música! Me gustaría llevarlos a un barrio de mi ciudad a ver cuantos de los más 'calle' del género no salen corriendo o les da un infarto al ver que sus películas no tienen nada que ver con la cruda realidad.

"Respeto pa lo que son calle y guardan silencio porque su dolor y su realidad es mejor no contarla, pero cero respeto a todos los payasos del género, que los siguen miles de personas y lo único que tienen para brindar es una mierda de vibras cuando vinimos es a poner a la gente a bailar y a hacerlos felices", finalizó.